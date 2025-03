Stranger Things: The First Shadow, Netflix annuncia l'arrivo del documentario sullo spettacolo con un trailer

Netflix ha condiviso online un trailer del documentario che mostrerà la realizzazione dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow.

Netflix ha condiviso online il trailer del documentario dedicato alla realizzazione dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow.

Lo show, dopo il successo ottenuto a Londra, approderà a Broadway dal 22 aprile, sul palco del Marquis Theatre.

L'annuncio del documentario su The First Shadow

Il video che annuncia l'arrivo del documentario permette di vedere qualche immagine del lavoro compiuto nella realizzazione dello spettacolo ideato come prequel della serie Stranger Things.

Il progetto dedicato a The First Shadow mostrerà come sono stati creati i costumi, gli oggetti di scena, gli effetti visivi e si è ideata un'esperienza unica per gli spettatori e i fan della serie tv creata dai fratelli Duffer.

Il documentario arriverà in streaming su Netflix dal 15 aprile, come svelato al termine del trailer.

Gli interpreti dello show

Nel cast dello spettacolo andato in scena a Londra c'erano Oscar Lloyd nel ruolo di James Hopper Jr, Louis McCartney che ha avuto la parte di Henry Creel, Isabella Pappas nei panni di Joyce Maldonado, Christopher Buckley che ha interpretato Bob Newby, Ella Kurana Williams con il ruolo di Patty Newby, Patrick Vaill con la parte del Dottor Brenner. Tra gli interpreti anche Shane Attwooll, Michael Jibson e Lauren Ward.

La regia di Stranger Things: The First Shadow è stata firmata da Stephen Daldry e Justin Martin, mentre Kate Tefry ha firmato il copione basandosi su una storia ideata da Jack Thorne e dai fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie Netflix.

Lo show ha ottenuto cinque nomination ai Laurence Olivier Awards, conquistando due riconoscimenti.