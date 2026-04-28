Stranger Things: Storie dal 1985 tornerà con nuovi episodi! Netflix annuncia il rinnovo della serie

Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, a distanza di 5 giorni dal debutto avvenuto sulla piattaforma di streaming, avvenuto il 23 aprile. Il progetto, prodotto dai fratelli Duffer, ha permesso ai fan di tornare nel mondo di Hawkins dopo la conclusione dello show originale.

I risultati ottenuti dalla serie animata

Stranger Things: Storie dal 1985, di cui potete leggere la nostra recensione, ha debuttato al settimo posto della Top 10 delle serie in inglese più viste su Netflix nella settimana compresa tra il 20 e il 26 aprile.

Attualmente è stata vista circa 2.8 milioni di volte, considerando che ha raggiunto quota 13.7 milioni di ore visualizzate.

La storia è ambientata nell'inverno del 1985, quando gli orrori del Sottosopra sembrano sul punto di svanire, celati anche dalla nevicata che imbianca la città. Undici, Mike, Will Dustin, Lucas e Max sono ritornati alla loro vita normale e alle partite di Dungeons & Dragons, trascorrendo in serenità le loro giornate.

Al di sotto del ghiaccio, tuttavia, qualcosa di terrificante si è risvegliato e potrebbe essere legato al Sottosopra o all'Hawkins Lab. I protagonisti dovranno correre contro il tempo per risolvere il mistero e salvare Hawkins.

Stranger Things: Storie dal 1985, un'immagine della serie animata

Chi ha dato voce ai personaggi

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper.

Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.

Lo showrunner è Eric Robles, coinvolto anche come produttore insieme a Matt e Ross Duffer, Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen.