Stranger Things 5, Noah Schnapp:'Nessun coming out se non fossi stato Will'

Noah Schnapp ha dichiarato di aver fatto pubblicamente coming out soltanto per aver interpretato Will Byers in Stranger Things.

La star di Stranger Things Noah Schnapp qualche mese fa ha deciso di fare coming out e dichiarare la propria omosessualità. Intervistato da Variety, il giovane attore ha raccontato di aver fatto l'ultimo passo verso questa decisione durante il viaggio verso Boston con la famiglia, mentre accompagnava la sorella gemella Chloe al college.

Schnapp ha pubblicato un video su TikTok e da quel momento sono fioccati i messaggi sul suo cellulare:"Non volevo sedermi lì e aspettare nervosamente di vedere cosa avrebbe detto la gente. Volevo solo metterlo da parte e avere fiducia in quello che sono, e sapere che non devo più preoccuparmi di ciò che pensa la gente".

L'importanza di interpretare Will ha pesato sulla decisione di fare coming out:"Una volta che ho accettato completamente il fatto che Will fosse gay, è stato solo una velocità esponenziale verso l'accettarlo per me stesso. Sarei in un posto completamente diverso se non avessi Will da interpretare, abbracciare e aiutarmi ad accettare me stesso. Penso che se non avessi mai interpretato quel personaggio probabilmente sarei ancora non dichiarato".

Noah Schnapp tornerà ad interpretare Will Byers nella quinta e ultima stagione di Stranger Things al fianco degli storici compagni di set Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Sadie Sink (Max).