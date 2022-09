Stranger Things: secondo Millie Bobby Brown non è stata Undi a creare il Sottosopra

Secondo Millie Bobby Brown, interprete di Undi, il suo personaggio in Stranger Things non c'entra nulla con la nascita del Sottosopra, ecco perché ne è convinta.

Millie Bobby Brown, protagonista di Stranger Things, ha recentemente esposto il suo punto di vista sul rapporto fra Undi e il Sottosopra. Nel corso del Primo Volume dalla quarta stagione della serie, abbiamo assistito al modo in cui Vecna è stato creato e all'apporto della bambina nel processo di nascita di questo temibile antagonista.

Partendo da quel dettaglio proposto negli episodi di Stranger Things i fan più accaniti hanno cominciato a speculare su cosa significhi tutto questo. Undi ha contribuito, in qualche modo, alla creazione dello stesso Sottosopra? Anche perché sono stati proprio i suoi poteri a condurre a un primissimo contatto con questo mondo, trasformando per sempre numero Uno. Le domande che collegano il personaggio di Millie Bobby Brown a questa sorta di realtà alternativa di Stranger Things sono molteplici: lo ha creato lei, oppure è stata la prima ad accedervi?

Boys in the Trees: Stranger Things in salsa australiana

Il web, non a caso, è pieno zeppo di post e articoli che tentano di far chiarezza su questa cosa, giungendo a una risposta definitiva. Un'intervento più netto è sorto di recente, nel corso di un'intervista alla giovane star con Variety, in merito a queste domande sul suo personaggio inStranger Things.

Stranger Things 4: Vecna in una scena del volume 2

Quando le è stato chiesto se, dal suo punto di vista, Undi avesse creato il Sottosopra, la risposta è stata: "Questo è un dibattito troppo grande per me su cui rispondere. Sono così preoccupata in merito. Penso - no, no, no. Penso che l'universo alternativo sia sempre stato lì. Sarà sempre sotto Hawkins, Solo che lei può accedervi. Non credo che abbia creato il Sottosopra. No, penso che sia sempre stato lì, penso che abbia semplicemente creato un cancello che nessuno aveva creato prima".

Se fosse così, allora le domande sulle origini del Sottosopra resterebbero comunque tutte ancora da chiarire, e magari avremo le risposte che cerchiamo proprio nella nuova stagione di Stranger Things.