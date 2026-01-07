Stranger Things, Sadie Sink spiega un dietro le quinte: "Se sembravo abbronzata all'inizio, c'è un motivo"

Sadie Sink ha riaperto l'album dei ricordi di Stranger Things e, con ironia, ha raccontato un dettaglio "beauty" rimasto nascosto per anni. L'attrice, oggi 23enne, ha parlato dell'esordio di Max Mayfield, ma anche del futuro nel Marvel-Verse, fra nostalgia, rivelazioni di backstage e segreti ancora top secret.

Il debutto "abbronzato" di Max

Sadie Sink non si è limitata a promuovere l'ultima stagione di Stranger Things: ospite di Jimmy Fallon, ha aperto una piccola finestra sul suo passato di quattordicenne sul set, quando il mondo stava scoprendo Max Mayfield per la prima volta. Fallon ha tirato fuori una foto della seconda stagione - siamo nel luglio 2017 - e la star ha sorriso riconoscendo immediatamente quel dettaglio beauty che l'ha fatta apparire insolitamente "baciata dal sole".

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

Alla vista dello scatto, Fallon le ha ricordato: "Questa è la tua prima apparizione come Max". Sink ha subito rivelato l'aneddoto: "Ricordo che nelle mie prime scene mi hanno messo per sbaglio tantissimo bronzer sul viso, quindi è la prima cosa che mi viene in mente", ha detto ridendo. Poi ha aggiunto: "Sembro davvero molto abbronzata... perché lei è una ragazza californiana, baciata dal sole". Una scelta coerente con lo spirito del personaggio, anche se, col senno di poi, forse un po' estrema. "Ma credo che a un certo punto siano andati un po' troppo oltre con l'abbronzante", ha commentato.

È un racconto che restituisce tutta la freschezza del suo debutto: una quattordicenne catapultata in una serie fenomeno, ancora ignara di quanto quella bici, quelle cuffie e quell'estetica da skater avrebbero definito la sua immagine nella cultura pop.

Da Hawkins al Marvel-Verse

Chiusa la parentesi Hawkins, Sadie Sink ha ormai aperto un capitolo nuovo e decisamente più segreto: quello di Spider-Man: Brand New Day, in cui entrerà ufficialmente nel Marvel-Verse. L'attrice ha raccontato che ha saputo della sua partecipazione proprio mentre stava ultimando le riprese finali di Stranger Things, creando un curioso passaggio di testimone tra due mondi narrativi amatissimi dal pubblico.

Un ritratto di Sadie Sink

A The Hollywood Reporter ha confessato la sua emozione: "È stato pazzesco. Spider-Man è sempre stato il mio preferito. Amo Spider-Man. Amo lo Spider-Man di Tom, soprattutto". Ritrovarsi dall'altra parte, dopo anni da spettatrice, è stato un momento quasi circolare: "È una sensazione familiare, perché ero fan di Stranger Things prima di entrarci, ma ero davvero entusiasta per ciò che avevano in mente", ha spiegato.

C'è anche un legame professionale dal sapore nostalgico: il regista Destin Daniel Cretton, che guida Brand New Day, è lo stesso con cui Sink aveva lavorato quando aveva 14 anni, nelle sue primissime esperienze cinematografiche. "È una specie di momento a tutto tondo. Mi sono trovata benissimo su quel film", ha detto.

Se mantenere i segreti di Stranger Things era già complicato, ora la sfida è ancora più grande: "Non vedo l'ora di parlarne di più. Ho così tanto da condividere. È per questo che tenere i segreti di Stranger Things mi sembra quasi facile, perché ho così tanti segreti su Spider-Man che sono ancora più segreti".