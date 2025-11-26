Stranger Things stabilisce un nuovo record con 4 stagioni nella Top 10 Netflix

Stranger Things, ancora prima del debutto della stagione 5, ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni su Netflix.

I fan sembrano abbiano deciso di rivedere tutti i capitoli precedenti per rinfrescarsi la memoria prima dell'arrivo delle puntate inedite, portando tutte le 4 stagioni dello show nella Top 10 dei titoli più visti.

Il record di visualizzazioni

Dal 17 al 23 novembre al terzo posto dei dieci titoli in inglesi più visti su Netflix si è posizionata la prima stagione di Stranger Things, grazie a 4.1 milioni di visualizzazioni. La quarta è arrivata al quinto posto (3.3 milioni), la seconda è arrivata al settimo e la terza al nono (entrambe con circa 3.1 milioni, cifra che li pone alla pari con Gabby's Dollhouse).

Per la prima volta nella storia di Netflix, quindi, una serie originale ha ben quattro stagioni in contemporanea nella Top 10.

I primi episodi inediti

L'atteso capitolo conclusivo della serie è stato suddiviso in tre appuntamenti: il Volume 1, di cui è stato condiviso il final trailer debutterà il 27 novembre (episodi 1-4), il Volume 2 il 26 dicembre (episodi 5-7) e il Finale il 1º gennaio 2026. Tutti gli episodi usciranno alle 2 del mattino (ora italiana).

La storia raccontata nelle puntate è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.