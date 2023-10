Stranger Things, Noah Schnapp contro chi sostiene la violenza di Hamas verso Israele: 'Avete perso la testa?'

La star di Stranger Things, Noah Schnapp ha postato su Instagram una dichiarazione in cui ha attaccato quei follower che hanno commentato sul suo account per celebrare gli attacchi di Hamas contro Israele.

Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele sabato 7 ottobre, in cui il gruppo militante ha lanciato migliaia di razzi, inviato decine di combattenti nelle città israeliane vicino alla Striscia di Gaza e rapito e ucciso civili e soldati israeliani.

"Come ebreo americano, ho paura", ha scritto Schnapp su Instagram. "Ho paura per i miei fratelli e sorelle in Israele, che sono stati attaccati da Hamas. Sono davvero affranto nel vedere i brutali omicidi di bambini, donne e soldati innocenti che combattono per difendersi. Io, come altri, voglio la pace sia per i palestinesi che per gli israeliani. Smettiamo di fare retorica e di scegliere da che parte stare. Dobbiamo invece riconoscere che siamo tutti dalla parte della lotta al terrorismo. Scegliete l'umanità al posto della violenza".

Schanpp si è unito alle celebrità che hanno condannato la violenza contro Israele, da Natalie Portman a Dwayne Johnson, ma si è spinto anche oltre, chiamando direttamente in causa i follower per i loro commenti a favore della violenza.

"Ho appena postato una bellissima foto di una giovane ragazza innocente a cui Hamas ha tolto la vita durante un festival", ha scritto Schanpp. "Sono stato accolto da commenti che recitavano 'a nessuno importa della Palestina libera' e 'lei se lo merita, e ogni terrorista israeliano se lo merita - Palestina libera'. Sono indignato dalla giustificazione e dalla celebrazione della morte di una giovane ragazza. La gente ha perso la testa? BASTA!".

"Questo è un esempio di molti post, raduni e petizioni firmate che tentano di giustificare la brutalità contro questa parte di popolo israeliano innocente", ha continuato. "Non è necessario essere ebrei, non è necessario essere israeliani, basta avere empatia e buon senso per sapere che QUESTO è sbagliato".

Schnapp ha anche sottolineato il "silenzio dei social media", osservando che molte persone che hanno usato le loro piattaforme per parlare a sostegno dell'Ucraina o del cambiamento climatico non hanno ancora postato nulla sull'attacco di Hamas a Israele.

"Spero che siamo d'accordo sul fatto che Hamas è un'organizzazione terroristica riconosciuta: non rappresenta il popolo palestinese quando dà più importanza all'uccisione di israeliani che alla protezione dei propri", ha scritto Schnapp. "O si sta dalla parte di Israele o si sta dalla parte del terrorismo. Non dovrebbe essere una scelta difficile. Vergognatevi".

"Mentre voi giustificate gli omicidi e le torture dei nostri cari, noi speriamo e preghiamo per la sicurezza, la giustizia, la liberazione e l'autodeterminazione in Palestina", ha concluso l'attore, che tra non molto sarà impegnato nelle riprese di Stranger Things 5.