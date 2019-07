Stranger Things: Millie Bobby Brown sa cosa accadrà nella stagione 4

Millie Bobby Brown sa già cosa accadrà nella stagione 4 di Stranger Things, ma non ce lo dirà.

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, conosce già alcuni dettagli della trama della stagione 4 anche se non può riferirli.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Mentre i fan entusiasti sono immersi nella visione di Stranger Things, già record di ascolti su Netflix, già si parla di una quarta stagione di Stranger Things in arrivo, notizia tutta da confermare.

La star dello show Millie Bobby Brown ha però svelato a Entertainment Weekly di sapere già cosa accadrà a grandi linee nei nuovi episodi. Ecco la sua dichiarazione: "I Duffer Brothers sono come i miei fratelli maggiori, così ogni tanto li chiamo e provo a convincerli a farmi raccontare qualche dettaglio di ciò che accadrà. So delle cose, ma niente di preciso e comunque non ne posso parlare."

Con le sue parole, la giovane star inglese avrebbe lasciato intendere che la quarta stagione di Stranger Things sia già una certezza, ma lei, incalzata sull'argomento, si mantiene vaga: "Se ci sarà una quarta stagione, cosa che per me sarebbe fantastica, dipenderà da come andrà la stagione 3 e dalle reazioni dei fan."

