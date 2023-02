Stranger Things: Matthew Modine vuole tornare nella stagione 5

Nel corso degli anni Stranger Things ha saputo come far innamorare il proprio pubblico e come farlo soffrire. Nel corso delle sue attuali 4 stagioni i fan hanno imparato una dura e fondamentale lezione: mai dare per scontata la sopravvivenza di tutti i personaggi. Le morti importanti sono infatti state molteplici in questi anni, come anche gli addii strappa lacrime. Nonostante tutto ciò, secondo alcune recenti dichiarazioni, pare che Matthew Modine speri nel ritorno del suo Dottor Brenner.

Stranger Things: Matthew Modine e Millie Bobby Brown in una scena

Durante l'ultima stagione di Stranger Things ( Spoiler per chi non fosse in pari con la serie) abbiamo salutato anche il tanto odiato e misterioso Dottor Brenner. Adesso Matthew Modine, l'attore che lo interpreta, ha rivelato di sperare in un suo ritorno nella quinta stagione.

"È morto?", ha chiesto l'attore a Radio Times durante i BAFTA di quest'anno, aggiungendo poi: "Vorrei davvero esserne sicuro, amo Millie Bobby Brown, i fratelli Duffer e [il produttore] Shawn Levy. È stato meraviglioso lavorare a questo show, ogni giorno sul set è stato molto divertente per me". Nell'accennare al futuro della serie, l'attoe ha inoltre aggiunto che spera nel ritorno del suo personaggio: "Spero che ci sia un modo per resuscitare il dottor Brenner e inserirlo nella quinta stagione, penso sarebbe meraviglioso far parte dei nuovi episodi. Beh, non l'abbiamo visto davvero morire - era solo sdraiato lì per terra. Se è sopravvissuto al Demogorgone, e a Vecna ​​nell'episodio 1 della stagione 4...".

Stranger Things 5, Finn Wolfhard: "Potrebbe uscire nel 2025"

Avremo quindi un ritorno del temuto Dottor Brenner nella stagione 5 di Stranger Things, oppure si tratta solamente di uno scherzo dell'attore? Non ci resta che attendere nuovi dettagli.

