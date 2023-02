Stranger Things 5, Finn Wolfhard: "Potrebbe uscire nel 2025"

Finn Wolfhard invita i fan a non avere fretta: la quinta e ultima stagione di Stranger Things potrebbe non uscire prima del 2025.

Finn Wolfhard ha suggerito che la quinta e ultima stagione di Stranger Things potrebbe uscire nel 2025. L'attore, che interpreta Mike Wheeler nella serie Netflix, ha risposto ai commenti dei fan su Internet in un video per GQ.

Un fan ha scritto: "Non posso credere che S5 sarà l'ultima stagione. Qual è il tuo ricordo preferito della lavorazione di Stranger Things? Spero che rimarrete tutti amici". Finn Wolfhard ha risposto: "Anche io spero che resteremo amici. Non credo che ci sia modo per noi di non rimanere amici perché siamo legati per sempre".

Il giovane attore ha poi spiegato che pensa di poter brindare quando uscirà Stranger Things 5 perché per allora avrà compiuto 22 anni. Dato che è nato nel dicembre 2002, questo probabilmente indicherebbe un'uscita nel 2025: "Potrò bere con Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e l'intero cast alla premiere di Stranger Things 5, il che è incredibile per me se penso alla prima stagione".