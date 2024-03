Stranger Things, Matthew Modine celebrerà il matrimonio tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Dopo aver annunciato il suo fidanzamento, la star di Stranger things Millie Bobby Brown ha reso noto di aver scelto Matthew Modine in qualità di officiante del suo matrimonio con Jake Bongiovi.

Modine, che in Stranger Things interpreta Martin Brenner alias Papa, ha recentemente dichiarato ad Access Daily che sarà lui a officiare la cerimonia della giovanissima collega.

"Ho una di quelle licenze per far sposare le persone", ha rivelato Modine. "Millie ha pensato che sarebbe stato fantastico e Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse di matrimonio e loro hanno amato quello che ho scritto per unirli in matrimonio". E ha aggiunto: "È una cosa così bella poter unire due persone nel santo vincolo del matrimonio".

Matthew Modine farà ritorno in Stranger Things 5?

Sembra che Martin Brenner sia morto definitivamente nella quarta stagione di Stranger Things, ma l'attore potrebbe ancora apparire nell'ultima stagione dello show in alcune scene flashback.

"Spero che ci sia un modo per resuscitare il dottor Brenner e inserirlo nella quinta stagione, perché sarebbe meraviglioso far parte dell'ultima stagione", aveva dichiarato l'attore a Radio Times lo scorso anno. "In realtà non l'abbiamo visto morto - era solo sdraiato nel fango. È sopravvissuto al Demogorgone, è sopravvissuto a Vecna nell'episodio 1 della stagione 4...".

"Penso che la cosa interessante del dottor Brenner sia: come ha ottenuto quel lavoro? Come si fa ad andare dal governo e dire: 'Voglio fare questi esperimenti con dei ragazzini e insegnare loro poteri psichici e cose del genere'", aveva aggiunto Modine.

"Quindi la mia domanda è sempre: era il numero zero? Era il primo? Possedeva quel tipo di potere per poter insegnare alle persone? E c'è stato un momento nella quarta stagione in cui [Undici] cerca di usare il suo potere contro di me, e io dico: 'Non pensavi che sarebbe stato così facile, vero?'. E ho pensato che questo apriva alla possibilità che ci fosse dell'altro riguardo a lui".