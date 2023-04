Millie Bobby Brown di Stranger Things si sposa con il fidanzato Jake Bongiovi

I fan di Stranger Things sono in fermento, Millie Bobby Brown ha annunciato che presto si sposerà con Jake Bongiovi. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2021, il ragazzo è il figlio del cantante Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown si sposa: la giovane protagonista di Stranger Things, 19 anni, ha comunicato che presto convolerà a nozze con il fidanzato Jake Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi. Le prime foto insieme sui social risalgono a giugno 2021. In precedenza l'attrice era stata legata a Romeo Beckham, secondogenito di Victoria e David.

Millie Bobby Brown ha comunicato il futuro matrimonio con un post pubblicato su Instagram. Nella foto, in bianco e nero, Eleven della serie Netflix è tra le braccia di Jake Bongiovi. La giovane attrice mostra l'anello che il fidanzato le ha messo al dito nel momento in cui le ha chiesto di sposarla. Nella caption si legge: "Ti ho amato per tre estati, tesoro, adesso le voglio tutte". La frase è una citazione del brano Lover di Taylor Swift. Il figlio di Jon Bon Jovi, il cui trisnonno è nato a Sciacca, ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto con Millie scrivendo "Per sempre", con un cuore bianco.

Jacob Hurley Bongiovi, questo il vero nome del futuro sposo è nato nel maggio del 2002, spera di diventare un attore, ha partecipato a due pellicole, Rockbottom e Sweethearts, entrambe segnate come in fase di post produzione. Il ragazzo è uno dei quattro figli di Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley, la fidanzata storica che il cantante, nel 1989, ha sposato segretamente a Las Vegas nella Graceland Wedding Chapel.

Le prime foto di Millie Bobby Brown e di Jake Bongiovi insieme erano circolate nell'estate del 2021. All'inizio l'attrice aveva parlato di una bella amicizia, definendo Jake il suo miglior amico. Poi, quando i rumors si erano fatti più insistenti, Millie ha svelato che tra lei e Jake era nato l'amore.