Stranger Things, Joe Keery su Joseph Quinn: "Saremo amici per sempre"

Durante un'intervista recente, Joe Keery di Stranger Things ha parlato estensivamente del "legame" che si è instaurato anche nella vita reale tra lui e l'interprete di Eddie, Joseph Quinn, rivelando anche che cosa ha provato quando ha scoperto che il suo personaggio sarebbe morto.

Il personaggio di Keery, Steve Harrington, vanta alcuni dei momenti migliori della serie durante la quale si lamenta spesso di essere la baby sitter del gruppo, poiché tende a rimanere indietro rispetto agli altri e a vegliare sui giovani eroi tanto amati dai fan. Tuttavia, nella quarta stagione il suo personaggio torna all'azione, passando del tempo con Nancy (Natalia Dyer) e collaborando con Robin (Maya Hawke) ed Eddie.

Durante un'intervista di UNILAD, Keery ha dichiarato: "Abbiamo passato molto tempo insieme mentre stavamo girando... principalmente perché era durante la pandemia, la maggior parte delle riprese si sono svolte in quel periodo. Quindi questo è un legame che sarà lì per tutta la vita, ne sono sicuro."

"Per quanto riguarda la morte del suo personaggio, non ricordo quale sia stata la mia reazione. Sono rimasto deluso però. Probabilmente è perché mi piace passare il tempo con Joe. Ma devo dire che se proprio devi morire allora morire come Eddie è sicuramente un buon modo per farlo, molto alla Boromir. Non so se sei un fan de Il Signore degli Anelli, ma mi ha ricordato la morte di Boromir", ha concluso Joe Keery.