Stranger Things: il processo per plagio rischia di svelare spoiler della stagione 3

I Duffer Brothers, creatori di Stranger Things, temono che il processo per plagio che stanno per sostenere spoileri la trama della stagione 3, in uscita a luglio.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Charlie Kessler ha citato i Duffer Brothers accusandoli di avergli rubato l'idea per la serie tv prodotta da Netflix, che sarebbe ispirata proprio a una sua sceneggiatura. Naturalmente i Duffer negano questa versione, ma sarà ora un tribunale a decidere chi dice la verità. Il processo, però, mette a rischio la segretezza del plot della terza stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix a luglio.

I fan che temono di conoscere dettagli della trama di Stranger Things 3 prima del tempo dovranno stare molto attenti a evitare notizie sul processo che vede coinvolti i Duffer Brothers. Quanto a Charlie Kessler, sostiene che i fratelli abbiamo rubato l'idea per il loro show dalla sua sceneggiatura intitolata The Montauk Project, ambientata in una cittadina in cui prendono forma una serie di leggende metropolitane. Kessler sostiene di aver svelato la sua idea ai Duffers al Tribeca Film Festival nel 2014 in una conversazione casuale durata una ventina di minuti. E' intorno a questo evento che si baserà il processo per plagio. Nel frattempo i Duffer Brohters hanno fatto tutte le mosse legali in loro potere per proteggere la storia in arrivo da eventuali spoiler.

La terza stagione di Stranger Things farà ritorno su Netflix il 4 luglio. nell'attesa qui trovate la recensione della seconda stagione di Stranger Things.