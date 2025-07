Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani

Oggi, 1° luglio, a Wimbledon andrà in scena il derby italiano tra Sinner e Nardi. Ecco come seguire la diretta, l'orario del match e tutti gli altri azzurri in campo, tra cui Musetti, Cobolli e Sonego.

Si accendono i riflettori su Wimbledon 2025, dove oggi - martedì 1° luglio - si completa il primo turno del tabellone principale. Una giornata intensa, con ben 69 incontri in programma e un focus partiolare sugli italiani protagonisti. Il match più atteso è senza dubbio il derby tutto azzurro tra Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e Luca Nardi. Un confronto inedito sull'erba londinese, che promette spettacolo sul Court 1 a partire dalle ore 14 italiane.

Ma non sarà l'unico azzurro protagonista oggi. In campo anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 7, chiamato all'esordio contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sfida da non sottovalutare anche per Flavio Cobolli, numero 22 del seeding, opposto al kazako Beibit Zhukayev. Toccherà poi a Lorenzo Sonego, atteso dal portoghese Jaime Faria.

Giornata fondamentale anche per chi deve completare i match interrotti ieri a causa dell'oscurità: Matteo Arnaldi riparte sotto di due set contro l'olandese Botic van De Zandschulp, mentre Giulio Zeppieri cercherà l'impresa nel set decisivo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Sul fronte femminile, sfida proibitiva per Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la statunitense Jessica Pegula, terza testa di serie. Scende in campo anche Lucia Bronzetti, opposta all'elvetica Jil Teichmann.

Dove vedere Wimbledon 2025 in tv e streaming

La seconda giornata del torneo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che garantirà una copertura capillare con ben 11 canali dedicati. Il match tra Sinner e Nardi sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 251), ma anche in streaming su Sky Go e NOW. Stessa copertura anche per le sfide di Musetti, Sonego e Cobolli, oltre agli incontri sospesi di Arnaldi e Zeppieri.

Luca Nardi

Gli italiani in campo oggi - Martedì 1° luglio

Court 1 - dalle ore 14.00 : Jannik Sinner contro Luca Nardi - Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Court 2 - dalle ore 12.00 : Elisabetta Cocciaretto contro Jessica Pegula - Diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 252. A seguire: Nikoloz Basilashvili contro Lorenzo Musetti - Diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Court 12 - non prima delle 13.30 : Botic van De Zandschulp contro Matteo Arnaldi (riparte da 7-6, 7-6) - Diretta Sky Sport

Court 4 - non prima delle 13.30 : Shintaro Mochizuki contro Giulio Zeppieri (riparte da 2-6, 3-6, 6-3, 7-6) - Diretta Sky Sport

Court 5 - a seguire : Jil Teichmann contro Lucia Bronzetti - Diretta Sky Sport 256

Court 8 - dalle ore 12.00 : Jaime Faria contro Lorenzo Sonego - Diretta Sky Sport Tennis e Sky Sport 255

Court 16 - terzo match dalle 12.00: Flavio Cobolli contro Beibit Zhukayev - Diretta Sky Sport Arena

Programmazione completa su Sky Sport: