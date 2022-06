Stranger Things 4, i creatori "eccitati" all'idea che i fan siano preoccupati per il destino di un personaggio

I creatori di Stranger Things si sono detti estremamente 'eccitati' all'idea che i fan della serie siano più che preoccupati per il destino di uno dei personaggi principali dello show.

In attesa del Volume II della quarta stagione di Stranger Things, ricordiamo che Steve è finito nel Sottosopra ed è stato morso da alcuni pipistrelli della versione capovolta della realtà. Quali conseguenze avrà questo attacco? Si tratta del motivo principale per cui i fan sono assai preoccupati per il destino di Steve. A quanto pare, questa idea eccita e diverte i fratelli Duffer, creatori dello show distribuito su Netflix.

Nel corso di un'intervista con TV Line, Matt Duffer ha spiegato: "Tutti quanti si preoccupano per Steve. Lo adoro! Dobbiamo sempre picchiare Steve in qualche modo, quindi sicuramente i Demobat hanno già fatto questo lavoro piuttosto bene in questa stagione". Ross Duffer ha detto a sua volta: "Mi sembra sbagliato dire 'eccitato', ma sono eccitato dal fatto che le persone siano preoccupate. E dovrebbero essere tutti preoccupati per gli ultimi due episodi della stagione 4".

Proprio qualche giorno fa, tra l'altro, Netflix ha distribuito un teaser degli ultimi due episodi di Stranger Things 4.

I co-creatori di Stranger Things, Ross e Matt Duffer, hanno recentemente rivelato che il loro progetto per la quinta stagione, ancora da girare, era quello di realizzare un film strappalacrime. Anche se, probabilmente, dovremo aspettare ancora un po' per vedere la quinta stagione, una nuova intervista con i due fratelli ha rivelato che la stagione finale sarà parecchio emozionante, dal momento che ha lasciato in lacrime gli executive di Netflix.

"Ascoltate. È il nostro processo, ma cerchiamo di concentrarci su una stagione alla volta", ha spiegato Duffer. "Abbiamo una bozza per la quinta stagione e l'abbiamo proposta a Netflix che ha risposto molto bene. Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia. Ho visto piangere dirigenti che non avevo mai visto piangere prima ed è stato pazzesco. E non si tratta solo della storia, ma anche del fatto che è come dire: 'Oh mio Dio, questa cosa che ha definito molte delle nostre vite sta per trovare la sua conclusione'".

Il Volume II della quarta stagione di Stranger Things sarà distribuito su Netflix l'1 luglio.