Stranger Things 4, nuovo teaser degli episodi finali: "Non puoi fermarlo ora"

L'evoluzione di Stranger Things 4 racchiusa in un nuovo rapido teaser degli episodi finali della serie Netflix, in arrivo il 1 luglio, che anticipano eventi epocali e sconvolgenti per l'esistenza degli abitanti di Hawkins.

Parlando dell'evoluzione narrativa di Stranger Things, i Duffer Brothers hanno raccontato di come la serie sia passata dall'essere quasi una versione TV de I Goonies a uno show a tinte horror ispirato a Nightmare on Elm Street ed Hellraiser.

"I bambini ora non sono più bambini. Sono al liceo", ha spiegato Ross Duffer durante la Geeked Week di Netflix. "Improvvisamente questo ci ha aperto molte porte. Possiamo metterli in situazioni di pericolo davvero spaventose".

Ma a volte la cosa più spaventosa a Hawkins non sono i mostri soprannaturali; bensì gli atleti e le cheerleader che terrorizzano i ragazzini come la povera Eleven (Millie Bobby Brown). "Un sacco di orrore viene dagli umani nella storia, dall'oscurità in tutti noi", ha aggiunto Ross Duffer. "Questa stagione non è diversa."

"È sicuramente un obiettivo per Dustin sentirsi un po' più sicuro di sé", ha detto l'attore Gaten Matarazzo. "Ha messo più enfasi sul suo look. Penso che sia solo una ricerca generale di fiducia, forse motivata dalla sua amicizia con Steve".

"Capisco i sentimenti di Lucas e la sua vita in quel momento", ha aggiunto Cale McLaughlin. "Sta attraversando questa fase in cui si chiede 'chi sono io, dove mi inserisco'. Ha bisogno di capire se stesso prima di poter apprezzare il suo rapporto con gli amici."

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.