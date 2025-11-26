Stranger Things: i fratelli Duffer rivelano gli episodi da rivedere prima dell'ultima stagione

I creatori della serie Netflix hanno condiviso i loro consigli per chi non ha il tempo di effettuare il rewatch prima del debutto della stagione 5.

I fratelli Duffer, per la gioia di chi ormai non ha molto tempo a disposizione per arrivare preparato alla visione della stagione 5 di Stranger Things, hanno svelato quali sono gli episodi che consigliano di vedere prima di avvicinarsi al capitolo finale della storia ambientata a Hawkins.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, i creatori della serie Netflix hanno infatti proposto un approccio più rapido rispetto al tradizionale rewatch di tutte le stagioni.

Gli episodi di Stranger Things da rivedere

Matt e Ross Duffer hanno selezionato così quattro puntate che consigliano di rivedere prima di iniziare l'ultima stagione di Stranger Things.

Ecco la lista consigliata dai filmmaker:

Stagione 2, episodio quattro 'Will il saggio'

Stagione 2, episodio sei 'La spia'

Stagione quattro, episodio sette 'Il massacro al laboratorio di Hawkins'

Stagione quattro, episodio nove 'Il piano'

Le spiegazioni dei fratelli Duffer

Matt ha motivato le scelte di quelle puntate spiegando: "La stagione due è quando abbiamo iniziato realmente a costruire la mitologia e a immergerci in tutto, e pensare a come questa sarebbe stata una serie in corso. Ed è dove abbiamo iniziato a gettare realmente i semi per la mitologia, e penso che probabilmente sia il motivo per cui è così rilevante. La stagione quattro lo è inoltre molto, Il massacro del laboratorio di Hawkins è una buona puntata".

Stranger Things 4

Ross ha aggiunto sull'argomento: "Quell'episodio inizia a svelare alcuni dettagli della mitologia del Sottosopra e inizia a dare alcune domande, e, ovviamente, tutte le cose con Henry (Jamie Campbell Bower) e Undici (Millie Bobby Brown) continuano ad avere delle conseguenze nel corso di tutta la quinta stagione. Quelli sono degli episodi utili da rivisitare".

I fan hanno ancora poco tempo a disposizione per arrivare preparati all'atteso capitolo conclusivo della serie che è stato suddiviso in tre appuntamenti: il Volume 1, di cui è stato condiviso il final trailer debutterà il 27 novembre (episodi 1-4), il Volume 2 il 26 dicembre (episodi 5-7) e il Finale il 1º gennaio 2026. Tutti gli episodi usciranno alle 2 del mattino (ora italiana).