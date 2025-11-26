Stranger Things: i fratelli Duffer rivelano gli episodi da rivedere prima dell'ultima stagione

I fratelli Duffer, per la gioia di chi ormai non ha molto tempo a disposizione per arrivare preparato alla visione della stagione 5 di Stranger Things, hanno svelato quali sono gli episodi che consigliano di vedere prima di avvicinarsi al capitolo finale della storia ambientata a Hawkins.
In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, i creatori della serie Netflix hanno infatti proposto un approccio più rapido rispetto al tradizionale rewatch di tutte le stagioni.
Gli episodi di Stranger Things da rivedere
Matt e Ross Duffer hanno selezionato così quattro puntate che consigliano di rivedere prima di iniziare l'ultima stagione di Stranger Things.
Ecco la lista consigliata dai filmmaker:
- Stagione 2, episodio quattro 'Will il saggio'
- Stagione 2, episodio sei 'La spia'
- Stagione quattro, episodio sette 'Il massacro al laboratorio di Hawkins'
- Stagione quattro, episodio nove 'Il piano'
Le spiegazioni dei fratelli Duffer
Matt ha motivato le scelte di quelle puntate spiegando: "La stagione due è quando abbiamo iniziato realmente a costruire la mitologia e a immergerci in tutto, e pensare a come questa sarebbe stata una serie in corso. Ed è dove abbiamo iniziato a gettare realmente i semi per la mitologia, e penso che probabilmente sia il motivo per cui è così rilevante. La stagione quattro lo è inoltre molto, Il massacro del laboratorio di Hawkins è una buona puntata".
Ross ha aggiunto sull'argomento: "Quell'episodio inizia a svelare alcuni dettagli della mitologia del Sottosopra e inizia a dare alcune domande, e, ovviamente, tutte le cose con Henry (Jamie Campbell Bower) e Undici (Millie Bobby Brown) continuano ad avere delle conseguenze nel corso di tutta la quinta stagione. Quelli sono degli episodi utili da rivisitare".
I fan hanno ancora poco tempo a disposizione per arrivare preparati all'atteso capitolo conclusivo della serie che è stato suddiviso in tre appuntamenti: il Volume 1, di cui è stato condiviso il final trailer debutterà il 27 novembre (episodi 1-4), il Volume 2 il 26 dicembre (episodi 5-7) e il Finale il 1º gennaio 2026. Tutti gli episodi usciranno alle 2 del mattino (ora italiana).