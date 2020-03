Stranger Things: Finn Wolfhard "Io, vittima di stalking da parte di fan adulti"

La giovane star di Stranger Things Finn Wolfhard è stato vittima di stalking da parte di fan adulti. Ne ha parlato lui stesso, rivelando a Mastermind magazine alcune spiacevoli esperienze avute da quando, giovanissimo (al tempo aveva appena 13 anni), è stato travolto dal successo della serie.

L'attore, adesso 17enne, ha raccontato di alcuni particolari incidenti risalenti al periodo in cui stava girando il film It e la serie Stranger Things aveva da poco fatto il suo debutto. "Quando avevo 13 anni, nel periodo in cui stavo girando IT, alcuni adulti mi hanno seguito fino al mio appartamento. Stranger Things era appena uscito e io mi trovavo da solo. Non appena ho iniziato ad accelerare il passo loro hanno fatto lo stesso e ho iniziato a spaventarmi; all'improvviso mi hanno chiesto se potevano farsi un selfie con me e io gli ho risposto: 'No, non potete! Che ne dite invece di smettere di seguire bambini per strada?'"

Sfortunatamente questo non è stato l'unico spiacevole episodio con cui Finn Wolfhard ha avuto a che fare: "Sono stato seguito mentre ero su un taxi e, una volta sceso, la persona ha continuato a farlo."

Fra gli attori di Stranger Things, Wolfhard non è stato l'unico a doversi confrontare con approcci e atteggiamenti decisamente inappropriati da parte di adulti. L'attrice Millie Bobby Brown, in occasione del suo 16esimo compleanno, ha colto l'occasione per rilasciare un post su Instagram in cui confessa le difficoltà e la frustrazione che ha dovuto sopportare a causa degli insulti, dei commenti inappropriati e della sessualizzazione di cui è stata oggetto nel corso di questi ultimi anni, puntando dunque l'attenzione sul lato oscuro della fama e invitando tutti a una maggiore consapevolezza.