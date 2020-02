Millie Bobby Brown: "Tra insulti e sessualizzazione, gli ultimi anni non sono stati facili"

Millie Bobby Brown, la giovane star della serie Stranger Things, ha confessato che a causa degli insulti e della sessualizzazione di cui è stata vittima questi ultimi anni non sono stati facili per lei. Ne ha parlato in un post condiviso su Instagram in onore del suo 16esimo compleanno.

Ebbene sì, i fatidici Sweet 16 sono arrivati anche per lei, la talentuosa protagonista di Stranger Things, che grazie alla serie è stata travolta dalla popolarità. Bobby Brown ha rilasciato un post rivolto ai suoi follower in cui scrive: "Credo ci sia davvero bisogno di un cambiamento, non solo per questa generazione ma anche per la prossima; il nostro mondo ha bisogno di gentilezza e supporto per far sì che noi ragazzi possiamo crescere e avere successo. Gli ultimi anni non sono stati semplici, lo ammetto. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita frustrata a causa di commenti inappropriati, sessualizzazione, insulti non necessari che alla fine hanno influito sulla mia autostima e che sono stati causa di sofferenza. Nonostante questo non mi arrendo e non mi arrenderò. Continuerò a fare quello che amo e a diffondere messaggi affinché il cambiamento possa realmente avvenire".

Insieme al messaggio, Millie ha anche condiviso un video in cui compaiono diversi titoli negativi apparsi nel corso degli anni su di lei, insieme a qualche filmato home made.

"Concentriamoci su ciò che deve essere cambiato; spero davvero che questo video possa far capire quello che c'è oltre le luci dei riflettori e dietro questi titoli" dice Millie Bobby Brown ai suoi follower. "Ma non preoccupatevi, troverò sempre il modo di sorridere"

I commenti al post sono pieni di messaggi di auguri da parte di amici e compagni ben noti: "Tanti auguri Millie, quest'anno sarà il tuo anno. DI NUOVO." Ha scritto Noah Schnapp, co-star di Sranger Things. La super modella Bella Hadid ha invece commentato così: "Ti voglio bene Millie, buon compleanno bambina". In un altro commento di solidarietà, l'attrice Yara Shahidi ha scritto che si unisce a lei nel suo percorso a favore del cambiamento. "Ti mando tutto il mio amore e mi unisco a te per creare il cambiamento e diffondere gentilezza."

Ci uniamo al coro di auguri a Millie Bobby Brown in attesa di rivederla nella stagione 4 di Stranger Things, di cui è stato recentemente rilasciato il teaser.