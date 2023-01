Stranger Things, Finn Wolfhard risponde a Millie Bobby Brown: "Pessimo baciatore? Beh, le ho dato una testata"

La risposta della star di Stranger Things, Finn Wolfhard, alle affermazioni della collega Millie Bobby Brown che lo ha definito un pessimo baciatore non si sono fatte attendere.

Millie Bobby Brown, che interpreta Undici nella popolare serie Netflix, ha rivelato in una precedente intervista che Finn Wolfhard sarebbe un "pessimo baciatore" quando gli è stato chiesto di commentare le loro scene di baci in Stranger Things. Il giovane attore non se la sente di darle torto, come ha spiegato nel corso del Drew Barrymore Show:

"Un po' ha ragione. Il mio primo bacio sullo schermo è stato con Millie, ma non sapevo come affrontarlo in nessun modo. Mi hanno detto, 'Farai questa cosa, e alla fine della ripresa, la bacerai.' E poi le ho quasi dato una testata... Il modo romantico di fare questa cosa è stato che le ho dato una testata. Ma avevo dodici anni. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa anche se non fossi stato sullo schermo di fronte al mondo intero".

Mike e Undici, i personaggi interpretati da Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown, faranno ritorno nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, che porterà a compimento la storia di Hawkins, dei suoi abitanti e delle mostruose creature che la minacciano.