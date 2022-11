Stranger Things, Millie Bobby Brown: "Finn Wolfhard è un pessimo baciatore, non è migliorato per niente"

Millie Bobby Brown non fa sconti al collega di Stranger Things, Finn Wolfhard, definendolo pubblicamente un "pessimo baciatore." a quanto pare, la relazione tra Undici e Mike, nei fatti, sarebbe meno travolgente di quanto visto sul piccolo schermo.

"Lo è davvero" ha confessato Millie Bobby Brown, 18, a Vanity Fair. "Finn Wolfhard è un pessimo baciatore e le sue capacità non sono migliorate per niente. Almeno, non con me".

Mentre la star di Netflix ha ammesso di non aver ancora detto al collega cosa pensa delle sue scarse abilità di baciatore, all'esclamazione del giornalista "Ora lo scoprirà", ha risposto "Va bene".

In precedenza, Millie Bobby Brown ha ammesso di essere preoccupata all'idea di tornare sul set di Stranger Things dopo Enola Holmes 2. La serie dei record è giunta ormai alla quinta e ultima stagione e, dopo aver raccontato le disavventure di un gruppo di ragazzini alle prese con mostruose creature che si palesano nella cittadina di Hawkins, Indiana, è arrivata al gran finale che si prospetta spettacolare.