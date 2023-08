Stranger Things: una fan, convinta di avere una relazione con Dacre Montgomery, ha lasciato il marito

Dacre Montgomery è, involontariamente, al centro di un inganno online che ha portato una giovane fan di Stranger Things a lasciare il marito e donare migliaia di dollari a una persona che si è finta il suo attore preferito.

La truffa ha portato la donna a credere di avere una relazione segreta con l'interprete di Billy, situazione che l'ha portata a prendere decisioni che ora sta amaramente rimpiangendo.

La truffa subita online

McKala è una madre single che vive in Kentucky e ha trascorso un anno convinta di avere una relazione segreta con Dacre Montgomery, l'interprete australiano che in Stranger Things ha interpretato Billy Hargrove.

La giovane, che è anche un'attrice a livello amatoriale e una filmmaker, non ha mai incontrato l'attore e non ha nemmeno parlato con la persona che si fingeva Dacre.

Dopo aver lasciato il marito e aver inviato migliaia di dollari in gift card a chi credeva fosse Montgomery, si è resa conto dell'inganno e ha chiesto aiuto a Catfished.

Dopo essersi separata dal marito, che aveva un comportamento 'tossico', McKala si è iscritta a un forum per artisti e ha iniziato a scambiare dei messaggi con una persona che ha sostenuto di essere Dacre Montgomery.

La giovane aveva dei sospetti, ma si è poi convinta che stesse dicendo la verità.

Stranger Things 4: il finale di stagione è una grande presa in giro da parte dei Duffer Brothers?

L'interprete di Billy ha invece una fidanzata, Liv Pollock da sei anni, ma online chi stava scrivendo messaggi sosteneva di avere un rapporto complicato con la partner perché la giovane lo controllava eccessivamente e si sentiva imprigionato nel legame. McKala ha provato empatia per la situazione perché aveva affrontato gli stessi problemi con l'ex marito. La giovane si è convinta che fosse tutto vero controllando le pagine social dell'attore e chi l'ha ingannata l'ha convinta a chiedere il divorzio dal marito, rimanendo da sola con la figlia.

Dopo alcuni presunti "indizi" del fatto che la loro relazione fosse vera come dei dettagli di una puntata di Stranger Things condivisi prima del suo debutto in streaming o riferimenti al contenuto di alcune poesie, la giovane ha iniziato a inviare centinaia di dollari in gift card per aiutarlo ad avere dei soldi necessari per la separazione, arrivando a donargli 10.000 dollari nel corso delle settimane.

Gli esperti di Catfished hanno compiuto le loro indagini, confermando che si è trattato di un crudele inganno e che non c'è nulla di vero nel rapporto che credeva di avere con l'attore. McKala ha quindi ammesso: "L'amore vi fa fare delle cose folli, stupide e irrazionali. Se si è qualcuno come me, hai paura di essere abbandonati e cerchi di rendere felici gli altri, sei molto co-dipendente... Questi truffatori arrivano e si attaccano proprio a quello".