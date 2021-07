Stranger Things, David Harbour ha chiesto di sopprimere il cane della famiglia Byers

David Harbour ha ammesso di essere il colpevole della sparizione di Chester, il cane della famiglia Byers scomparso dalla seconda stagione della serie Netflix Stranger Things.

Stranger Things: David Harbour in una foto della seconda stagione

"Odiavo così tanto quel fottuto cane", ha ammesso l'attore durante la sua apparizione in Hot Ones. "Ciak dopo ciak, non ne potevo più."

Il simpatico Chester, il cane bianco a pelo lungo, membro della famiglia Byers, era una spia dei pericoli soprannaturali a cui la famiglia è soggetta visto che sullo schermo passa la maggior parte del suo tempo ad abbaiare a qualcosa.

Stufo della mancanza di professionalità del suo collega, David Harbour è andato da chi era incaricato del destino di Chester e ha spiegato come gli sarebbe piaciuto gestire l'arco del personaggio del cane. Come svela, "Ho detto, 'Sapete i Byers dovrebbero probabilmente far addormentare quel cane'. Non ne parliamo mai, per tutto il resto dello spettacolo."

Anche se non assistiamo alla morte prematura di Chester, il cane è sparito da Stranger Things dopo la prima stagione. Quando a Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, è stato chiesto dell'animale domestico del suo personaggio a un panel, ha detto: "Penso che sia morto, vero?"

Il disagio di David Harbour nei confronti del sui collega peloso ha radici antiche. In un'intervista del 2016 con Howard Stern, l'attore ricordava: "C'è stato un giorno con questo cane... è stato il peggior attore con cui abbia mai lavorato in vita mia. Il cane era solo un idiota. Non avevo mai abbandonato un set prima di allora, ma ci sono registrazioni di me che, in preda a una crisi di nervi urlo 'Sarò nella mia roulotte!' e me ne vado di corsa. Perché quel dannato cane non faceva mai quello che avrebbe dovuto fare".

Noah Schnapp ha svelato che era stata prevista una tomba col nome di Chester nella terza stagione, ma in realtà non è mai stata inserita in un episodio. Quindi, le teorie sul destino del cane sono in discussione, anche se Harbour ha un suggerimento: "Dovremmo ritrovarlo nel Sottosopra in una di queste stagioni future".