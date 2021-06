Stranger Things 4: nuove foto suggeriscono un destino spaventoso per il personaggio di Millie Bobby Brown

Nuove foto dal set di Stranger Things 4 creerebbero apprensione riguardo al destino del personaggio di Millie Bobby Brown, l'amata Eleven, che sarebbe vittima di un incidente.

Stranger Things 4: Millie Bobby Brown su una barella

Stranger Things 4: Millie Bobby Brown su una barella

Stranger Things 4: Millie Bobby Brown su una barella

Le foto pubblicate da Page Six mostrano Millie Bobby Brown immobile, sdraiata su una barella. Intorno a lei due paramedici spingono la barella.

Il contesto della scena non è chiaro e i fan potrebbero dover aspettare fino al 2022 per scoprire cosa sta succedendo esattamente, ma un teaser pubblicato a maggio ha suggerito che Eleven potrebbe essere in pericolo in questa stagione. Il video la mostra intrappolata in una struttura di laboratorio dietro una porta etichettata "11", anche se non è chiaro se il teaser mostri un flashback.

Stranger Things, Winona Ryder: "Piangevo tutto il giorno sul set"

Secondo Digital Spy, Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la stagione 4 di Stranger Things, per via dei ritardi accumulati durante l'emergenza sanitaria.

Altre foto dal set di Stranger Things 4 diffuse in precedenza anticipano un evento sconvolgente nel Cimitero di Hawkins. Ci auguriamo che questo non abbia a che fare con la sorte che toccherà alla povera Eleven, ma in ogni caso lo scopriremo prossimamente su Netflix.