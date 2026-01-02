Stranger Things conquista i box uffice USA superando quota 25 milioni di dollari

La scelta di portare l'episodio finale di Stranger Things al cinema sembra si sia rivelata vincente. Secondo le fonti di Deadline, gli incassi ottenuti negli Stati Uniti potrebbero arrivare a quota 30 milioni di dollari, anche se risulta complicato delineare in modo chiaro i guadagni, considerando che l'accesso alle proiezioni era gratis.

I dati relativi alle proiezioni di Stranger Things

In soli due giorni di programmazione nei cinema, l'epilogo dello show creato dai fratelli Duffer ha superato i 25 milioni di dollari ai box office.

Ben 15 milioni arrivano grazie alle sale di AMC Theaters, dove oltre 753.000 spettatori hanno scelto di dare l'addio a Hawkins guardando l'ultima avventura di Mike, Will, Dustin, Undici e degli altri personaggi al centro della trama di Stranger Things sul grande schermo.

I dati riportano che Avatar: Fuoco e Cenere, nello stesso periodo di tempo, ha invece guadagnato 23.7 milioni di dollari.

L'epilogo di Stranger Things, di cui potete leggere la nostra recensione, è approdato sul grande schermo in 620 sale americane, registrando il sold out in quasi tutte le proiezioni in programma.

La collaborazione tra AMC e Netflix

AMC ha collaborato così nuovamente con Netflix dopo KPop Demon Hunters che, in estate, ha ottenuto un'incredibile accoglienza. Il 35% delle presenze in sala per vedere il film animato è stato ottenuto proprio nei cinema della catena.

Un comunicato di AMC, commentando i risultati ottenuti dal capitolo conclusivo di Stranger Things, ha sottolineato: "Questo evento cinematografico senza precedenti è stato semplicemente un assoluto trionfo. Oltre ai milioni di persone che apprezzeranno Stranger Things sulla piattaforma di streaming di Netflix, in soli due giorni, oltre 753.000 fan sono corsi in una sala di AMC Theatre per unirsi personalmente alle celebrazioni".

Stranger Things 5: un'immagine dei protagonisti

La catena ha ribadito: "AMC aveva poco più di un terzo delle sale con delle proiezioni del finale della serie Stranger Things, e AMC stima che oltre la metà di tutti i fan che hanno visto il finale in un cinema lo abbia fatto in una sala della catena".

AMC, prima di confermare che spera di poter collaborare nuovamente con Netflix in futuro, ha spiegato che la richiesta da parte degli spettatori era talmente alta che si è stati costretti ad aggiungere migliaia di proiezioni nelle location che avevano aderito all'evento, arrivando a un totale di posti di nove volte superiori a quanto inizialmente previsto.

I fan potevano accedere gratis alla proiezioni, ma erano obbligati ad acquistare 20 dollari di credito da usare per cibo e bevande, portando a un guadagno di oltre 15 milioni di dollari per AMC.