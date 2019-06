Stranger Things e Chernobyl: il collegamento tra le due serie tv in una nuova teoria

Le serie tv Stranger Things e Chernobyl sarebbero collegate l'una all'altra, almeno secondo la teoria di un fan.

Chernobyl: Emily Watson in una scena della miniserie

La terza stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix il 4 luglio, ha in serbo numerose sorprese. Non solo lo show sarà ambientato nell'estate del 1985, distanziandosi dall'ambientazione autunnale di Halloween delle prime due stagioni, ma i primi trailer hanno anticipato la presenza di alcuni interessanti riferimenti culturali, tra cui film come Fuori di testa e Ritorno al futuro, uscito proprio nel 1985.

Chernobyl: la Russia si sente offesa da HBO e risponderà con la sua serie tv!

Una nuova teoria di un fan indicherebbe un collegamento tra la serie Netflix e l'incidente di Chernobyl, oggetto di una serie tv di enorme successo. Secondo l'utente Reddit Singular94, con il terzo blocco di episodi ambientati nel 1985, una quarta potenziale stagione potrebbe essere ambientata l'anno successivo, nel 1986, allineando l'epoca degli eventi al disastro nucleare narrato in Chernobyl, che si è verificato il 26 aprile 1986.

E' davvero possibile un collegamento tra le due serie tv? L'Hawkins National Laboratory, da cui Eleven è fuggita e dove si trova il portale che conduce nel Sottosopra, era una branca del Dipartimento dell?Energia americano. In tutto lo show si respira aria di Guerra Fredda, con gli americani che tentano di spiare i segreti dell'Unione Sovietica. La Russia potrebbe provare a replicare gli esperimenti soprannaturali svoltisi a Hawkins generando involontariamente il disastro di Chernobyl.

Se davvero si concretizzerà il sottile legame tra gli show, lo scopriremo dopo la visione della terza stagione di Stranger Things. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di Chernobyl.