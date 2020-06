Stranger Things: gli autori condividono i camera test di David Harbour e Winona Ryder

In attesa della quarta stagione, ecco i camera test di Stranger Things che mostrano i personaggi di David Harbour e Winona Ryder in azione.

Gli autori di Stranger Things hanno diffuso alcuni camera test della prima stagione che riguardano la coppia composta da David Harbour e Winona Ryder, interpreti, nella serie Netflix, del capo della polizia Jim Hopper e di Joyce Byers.

we got some more camera test shots for you :) pic.twitter.com/XamNdMpjvA — stranger writers (@strangerwriters) June 7, 2020

Siamo in attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà la quarta stagione di Stranger Things quando farà ritorno su Netflix. Le riprese, sospese per via dell'emergenza sanitaria, sono in attesa di riprendere il via, ma nel frattempo le prime anticipazioni ci hanno rivelato che Jim Hopper è vivo e si trova in Russia. In attesa di saperne di più, gli autori della serie hanno condiviso alcune immagini della prima stagione che mostrano i camera test di David Harbour e Winona Ryder, ma anche di Natalia Dyer e Noah Schnapp.

Stranger Things: Winona Ryder e David Harbour in una scena della terza stagione

Mentre sono stati diffusi i primi dettagli e le curiosità sulla quarta stagione di Stranger Things, i segreti dello show sono ben conservati, ma David Harbour ha anticipato un'incredibile backstory per il suo Hopper. Restiamo in attesa per saperne di più.