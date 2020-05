Stranger Things 4: quando esce la quarta stagione? Anticipazioni, trama, cast e curiosità

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Cosa sappiamo finora di Stranger Things 4, una delle più popolari serie di Netflix? Sarà costituita da nove episodi, e ha iniziato le riprese a febbraio 2020, dopo essere stata ufficialmente annunciata dalla piattaforma di streaming lo scorso autunno. I fan della serie continuano a chiedersi quando uscirà la quarta stagione di Stranger Things e attualmente le riprese sono in standby per cause di forza maggiore, come tutte le altre produzioni live-action del servizio, il che ha creato un punto interrogativo per quanto riguarda esattamente quando vedremo i nuovi episodi dello show. Ecco tutto ciò che sappiamo per il momento.

Stranger Things: riassunto della terza stagione

La terza stagione di Stranger Things, messa a disposizione su Netflix il 4 luglio 2019, è ambientata nel 1985, durante i mesi estivi. I protagonisti scoprono che il portale per il Sottosopra, precedentemente chiuso, continua ad avere effetti sulla città di Hawkins, principalmente a causa di un laboratorio sovietico nascosto sotto il centro commerciale frequentato dai cittadini. Dopo l'ennesima battaglia per salvare la città, Jim Hopper è dato per morto e la sua figlia adottiva Undici ha perso i propri poteri. Lei lascia Hawkins insieme alla famiglia Byers, e nella sequenza finale scopriamo che il Demogorgone è imprigionato in una misteriosa location russa.

Stranger Things 3, analisi del finale: come si prospetta il futuro per Hawkins?

Stranger Things 4: la trama

La trama esatta della quarta stagione non è ancora nota, ma Netflix ha confermato che Hopper è ancora vivo nella prima sinossi, rilasciata in occasione dell'annuncio dell'inizio delle riprese. Tale sinossi specifica che lui è il prigioniero americano a cui alludeva la sequenza conclusiva della terza annata, e dovrà affrontare varie minacce, umane e sovrumane. Sul suolo americano, invece, sta per tornare una minaccia nascosta, sepolta a lungo, che è legata a quanto accaduto in precedenza.

Stranger Things 4: il trailer

Il primo teaser è stato pubblicato online il 30 settembre, con un conto alla rovescia e la scritta "Non siamo più a Hawkins", mentre un secondo filmato con elementi di trailer è stato pubblicato il 14 febbraio, giorno in cui Netflix ha ufficialmente annunciato l'inizio della produzione dei nuovi episodi. Nel video vediamo i prigionieri al lavoro in Russia, e tra questi c'è Hopper, pelato e furioso. Il titolo del teaser, Dalla Russia con amore, è un ovvio rimando a James Bond, in linea con le tendenze cinefile dello show.

Stranger Things 4: la data di uscita

Si presumeva che la quarta stagione sarebbe stata disponibile alla fine del 2020 o all'inizio del 2021, ma in seguito alla sospensione a tempo indeterminato delle riprese è attualmente incerto quando potremo vedere gli episodi. A questo punto è logico supporre che sia necessario aspettare almeno fino all'estate del 2021.

Stranger Things 4: il cast

L'intero cast fisso delle stagioni precedenti sarà nuovamente davanti alla macchina da presa, con l'aggiunta di Maya Hawke che aveva già fatto parte del gruppo nella terza annata. Priah Ferguson (Erica Sinclair) e Brett Gelman (Murray Bauman) fanno ora parte del cast fisso, dopo essere stati guest star negli episodi precedenti.

Stranger Things 4: la lavorazione

Le riprese sono iniziate nel mese di febbraio, con l'annuncio ufficiale il 14 di quel mese. Oltre alla consueta location di Atlanta, alcune scene saranno girate in New Mexico e altre in Lituania, scelta per rappresentare la Russia. La produzione è stata interrotta, a causa della situazione globale attuale, il 16 marzo, giorno in cui Netflix ha sospeso la lavorazione di tutte le sue opere audiovisive live-action.