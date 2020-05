Stranger Things 4: David Harbour anticipa un'incredibile backstory per Hopper

Stranger Things 4 si avvicina e la star David Harbour anticipa un'incredibile backstory in arrivo per il suo personaggio, l'amatissimo Jim Hopper.

David Harbour ha anticipato un'incredibile backstory per il suo personaggio, il Capo della Polizia Jim Hopper, nella quarta stagione di Stranger Things, la serie Netflix che tanto successo continua a riscuotere.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Nella seconda stagione di Stranger Things, Eleven trova cinque scatole appartenenti a Hopper, su una compare la scritta "New York" mentre un'altra riporta la dicitura "Vietnam." Il finale della terza stagione mostra la morte apparente di Hopper, ma adesso sappiamo che il personaggio è sopravvissuto e lo ritroveremo in una prigione russa.

Nel corso di un'apparizione al Liverpool Comic-Con, David Harbour ha lasciato intendere ciò che scopriremo sul suo personaggio nel corso della quarta stagione, senza però entrare troppo in dettaglio:

"Ci sono delle informazioni fornite nel corso delle stagioni che non sono state spiegate, se non servono a niente significa cge gli sceneggiatori sono pessimi. E i Duffer brothers sono ottimi sceneggiatori. Così posso anticiparvi che la quarta stagione offrirà incredibili rivelazioni sulla backstory di Hopper."

Stranger Things 4: svelati i 251 film che hanno influenzato la nuova stagione

David Harbour ha anticipato di essere al corrente da tempo della svolta che subirà il suo personaggio e non vede l'ora che anche i fan sappiamo:

"Si tratta di una di quelle cose che so fin dal primo giorno di riprese. Finalmente la potremo comunicare a tutti, è il mio aspetto preferito del mio personaggio che voi ancora non sapete, ma ha ache fare con queste backstory di New York, del Vietnam e del padre. Non vedo l'ora che tutti sappiamo, e naturalmente è collegata alle cose che fa con Eleven e Joyce."