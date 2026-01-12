Stranger Things, un'altra amatissima star della serie approda ai Marvel Studios?

Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, anche un altro celebre membro del cast della serie dei record potrebbe essere nella lista dei desideri di Kevin Feige e compagni

Mentre ci avviciniamo alla prossima era del Marvel Cinematic Universe, che dovrebbe essere incentrata sui mutanti, tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i protagonisti scelti dai Marvel Studios e uno di questi potrebbe essere pescato direttamente da Stranger Things.

L'allontanamento dagli eroi storici nella Saga del Multiverso non ha dato i risultati sperati dallo studio dopo Avengers: Endgame, come dimostra chiaramente la reazione a Captain America: Brave New World, ad esempio. Mentre è probabile che personaggi di spicco come Tony Stark e Steve Rogers verranno interpretati da nuovi attori, sappiamo anche che Kevin Feige sta puntando tutto sugli X-Men.

Recentemente, sono circolate diverse voci sui nomi dei protagonisti del reboot di Jake Schreier, e ora sembra che un attore molto richiesto tra i fan per il ruolo di Ciclope sia stato preso in considerazione dai Marvel Studios.

Stranger Things: Joe Keery, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

Da Stranger Things agli X-Men: spunta il nome di Joe Keery

Secondo l'insider Daniel Richtman, la star della serie Netflix sarebbe nel mirino di Feige, e molti fan si chiedono se potrebbe interpretare anche personaggi come Nova o Harry Osborn.

Noto soprattutto per il ruolo di Steve Harrington nella serie di successo che si è recentemente conclusa con la quinta stagione, Keery ha anche recitato in Free Guy e Fargo.

Keery è anche un musicista di successo e, con il nome d'arte Djo, ha raggiunto la Billboard Hot 100 dopo che la sua canzone "End of Beginning" è diventata virale su TikTok.

Avengers: Doomsday, Ciclope in una foto

Chi saranno i nuovi mutanti dei Marvel Studios?

I Marvel Studios hanno in programma diversi incontri con molti attori, e Keery potrebbe essere tra questi. Se fosse stato preso in considerazione per un ruolo nel reboot di X-Men, ci sarebbero diversi personaggi adatti a lui, e sarebbe saggio da parte di Feige scritturare una stella nascente popolare come lui.

Ci sono state molte voci su ciò che accadrà nel prossimo film degli X-Men, compresi i presunti piani di concentrarsi su Mister Sinister e Apocalypse. Secondo quanto riferito, Ciclope e Jean Grey saranno i leader della squadra, con Angel, Bestia, Gambit, Rogue, Kitty Pryde e Nightcrawler tra coloro che faranno parte del team degli X-Men post-Avengers: Secret Wars.