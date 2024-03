Stranger Things 5, le nuove foto dal set spoilerano il destino di Will?

Il personaggio di Will aveva dato il via alla storia e sembra sarà centrale nella sua conclusione

La Stagione 5 di Stranger Things è attualmente in produzione e dovrebbe arrivare su Netflix il prossimo anno. I fan hanno già avuto modo di vedere alcune foto del set e questo ha portato a molte speculazioni.

Stavolta, un recente post del co-creatore della serie Ross Duffer mostra un nuovo sguardo a Noah Schnapp nei panni di Will Byers, ma la foto contiene anche molto altro. Innanzitutto, il post ha come didascalia "Buon compleanno Will!", che è una battuta all'interno del fandom. Tuttavia, il vero colpo di scena è la seconda immagine del post, che vede Schnapp in quello che sembra essere il rifugio Byers della prima stagione. Ma il personaggio è sdraiato accanto a... se stesso?

Nella foto, l'attuale Schnapp giace a terra accanto a un attore vestito esattamente come il Will della prima stagione dello show. Questo ha innescato molte speculazioni nei commenti. Potrebbe trattarsi di un sogno? Un flashback? Un trucco di Vecna?

Il finale sarà emozionante

"Voglio fare una dichiarazione audace", aveva detto David Harbour a ComicBook.com l'anno scorso. "Ogni anno sembra che lo show diventi sempre più grande ed emozionante. E noi abbiamo la responsabilità di fare il botto nell'ultima stagione. Quindi, se non lo facciamo, scatenate tutta la vostra rabbia. Lanciate petizioni. Avanti, fatelo. Perché io andrò lì la prossima settimana per iniziare e ci metterò tutto il mio cuore. Ho letto alcune delle sceneggiature e nella mia mente sono straordinariamente belle. È il momento. Faremo il botto. Vi consegneremo il finale di cui avete bisogno, che volete e che io voglio".

Stranger Things 5 sarà "grandioso come i colossal che vediamo al cinema"

Il cast non ha letto il copione dell'ultimo episodio

In una recente intervista con Access Online, l'interprete di Mike Wheeler Finn Wolfhard ha rivelato che il cast di Stranger Things non ha ancora letto il copione dell'episodio finale e che quindi non è a conoscenza di come si concluderà la storia.

"In verità, mi piacerebbe un lieto fine in stile Signore degli Anelli", ha rivelato Wolfhard. "Stanno temporeggiando nel darci il copione dell'ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale".