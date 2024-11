Stranger Things 5: ecco i titoli degli episodi dell'ultima stagione in arrivo su Netflix

Netflix sta cominciando a svelare pian piano i dettagli della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che debutterà in streaming - non sappiamo ancora se in un'unica soluzione o in più parti - nel corso del 2025.

Per rompere il ghiaccio, sono stati resi noti innanzitutto i titoli degli otto episodi che andranno a comporre quest'ultima stagione, con la conferma del salto temporale dalla precedente stagione. La storia, infatti, riprenderà dal 1987.

Nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Will Byers, celebrato dai fan di tutto il mondo come lo Stranger Things Day, Netflix ha quindi diffuso in streaming un video teaser contenente tutti i titoli degli episodi della stagione finale di Stranger Things. Lo potete visualizzare di seguito.

I titoli degli episodi di Stranger Things 5:

La missione

La scomparsa di

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che hanno affascinato una generazione intera, Stranger Things è un drama emozionante ambientato nell'apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top-secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente e sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre.

La quinta stagione è stata annunciata come la stagione finale di Stranger Things, ma sono in cantiere altri progetti legati all'universo, tra cui Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e una serie spinoff animata senza titolo.