Stranger Things 5: la sessualità di Will Byers diventerà un tema chiave dei nuovi episodi?

Noah Schnapp è diventato una star mondiale dopo aver interpretato Will Byers nella serie Stranger Things di Netflix.

Con l'avvicinarsi della quinta e ultima stagione della popolare serie di fantascienza, gli attori hanno iniziato a parlare dei propri percorsi all'interno dello show - e Schnapp ha rivelato che la sessualità di Will sarà un "punto centrale della trama" in questa stagione finale.

"Vedere come il mondo ha accolto Will e lo ha abbracciato mi ha insegnato, nel corso degli anni, a sentirmi a mio agio con chi sono e con il modo in cui mi esprimo", ha raccontato Schnapp a British GQ.

Stranger Things 4: un'immagine dai nuovi episodi

La rivelazione: "Stranger Things mi ha insegnato a essere me stesso"

La rivista ha inoltre sottolineato che, secondo Schnapp, "la sessualità di Will tornerà ad essere un elemento importante nella stagione finale", aggiungendo che l'attore si è fermato prima di rivelare altri dettagli.

Nel complesso, Schnapp ha osservato che Stranger Things "non mi ha solo aiutato a trovare la mia identità sessuale. Come persona, mi ha insegnato che va bene essere me stesso, in tutto ciò che sono. E penso che sia questo ciò che rende il nostro show così speciale, e ciò che rende Will così speciale. Non risuona solo tra le persone queer, ma tra tutte le persone che si sentono diverse".

Nel luglio 2022, Schnapp aveva confermato che Will Byers è effettivamente gay: "Ora che è cresciuto, hanno reso la cosa molto reale e palese. Ora è al 100% chiaro che è gay e che ama Mike. Ma prima è stato un percorso lento", aveva detto a Variety. "Penso che sia stato fatto in modo bellissimo, perché è molto facile far diventare un personaggio gay all'improvviso, senza costruzione".

Stranger Things 5: un primo piano di Millie Bobby Brown

Noah Schnapp e il "nuovo legame" con Millie Bobby Brown

L'attrice, che interpreta Undici nello show dei record di Netflix, ha rivelato che Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers nella serie, sarà il padrino della sua bambina. "Sadie è molto, molto materna, ma Noah è il suo padrino", ha svelato Brown, parlando anche della collega Sadie Sink.

Schnapp ha confessato il piacere di vedere Brown, sua cara amica sin dal lancio di Stranger Things nel 2016, diventare madre: "Oh, è davvero la gioia più grande", ha detto. "È davvero incredibile per me vederla crescere da ragazza ingenua, innocente, giovane e sciocchina a mamma e moglie. Sono davvero orgoglioso di lei". Brown e suo marito, Jake Bongiovi (figlio del rocker Jon Bon Jovi), hanno annunciato di aver adottato una bambina nel mese di agosto.