Stranger Things 5: svelato il secchiello dei popcorn ispirato al Demogorgone

Negli Stati Uniti, a ottobre, sarà messo in vendita un divertente oggetto da collezione che renderà felici i fan in attesa dell'ultima stagione.

Stranger Things seguirà la tradizione dei blockbuster cinematografici e avrà il suo secchiello dei popcorn con cui i fan potranno festeggiare l'arrivo sugli schermi di Netflix della stagione 5.

CultureFly ha infatti annunciato che dal 5 ottobre si potrà acquistare l'originale oggetto da collezione ispirato al Demogorgone.

Una creazione unica ispirata a Stranger Things

Il popcorn bucket, che ha un costo di 19.87 dollari, ispirato alla serie creata dai fratelli Duffer sarà disponibile in esclusiva negli Stati Uniti nei punti vendita targati Target. Per ora non è stato svelato se a livello internazionale i fan di Stranger Things potranno acquistarlo in qualche modo o dovranno affidarsi alle vendite sulle piattaforme come eBay o Vinted per aggiungerlo alle proprie collezioni a tema.

L'ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer sarà composta da 8 episodi totali e distribuita da Netflix in tre parti. Il primo blocco di puntate (quelle dalla 1 alla 4) arriverà in streaming il 26 novembre, il secondo blocco (dalla 5 alla 7) il 26 dicembre, mentre l'atteso finale debutterà in streaming il 1º gennaio 2026. In tutte e tre le occasioni gli episodi saranno disponibili, nelle date indicate, dalle 2:00 del mattino in poi.

I protagonisti di Stranger Things 5

Nelle puntate inedite di Stranger Things tornerà tutto il cast principale, tra cui Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers e David Harbour in quello di Jim Hopper.

Ovviamente nell'ultima stagione saranno presenti tutte le giovani: Millie Bobby Brown sarà ancora una volta Undici, Finn Wolfhard interpreterà Mike Wheeler, Gaten Matarazzo ritrnerà nei panni di Dustin Henderson, Caleb McLaughlin in quelli di Lucas Sinclair e Noah Schnapp riprenderà la parte di Will Byers.

Tra gli interpreti torneranno anche Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley).

Le new entry della stagione finale sono Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbrow), Alex Breaux (il Tenente Akers) e Linda Hamilton, star di Terminator.