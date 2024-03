Stranger Things 5 arriverà su Netflix più tardi del previsto?

Il 2025 non sembra più una data così certa per l'uscita dell'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things.

La speranza dei fan di vedere la quinta e ultima stagione di Stranger Things nel 2025 potrebbe non trovare conferma nei fatti. L'uscita della serie potrebbe subire ulteriori ritardi visto che la lavorazione è in corso, ma le riprese termineranno solo il 22 dicembre.

In precedenza, Millie Bobby Brown aveva anticipato che sarebbe stata impegnata sul set nei panni di Undici fino a dicembre, rivelando di avere davanti a sé ancora nove mesi di riprese.

Quando qualche settimana fa Netflix ha svelato il teaser dedicato alla serie in arrivo nella nuova stagione - comprese la quarta stagione di Bridgerton e la seconda stagione di Squid Game. Naturalmente Stranger Things non era incluso, il che significa che la serie arriverà non prima del 2025. Ma a giudicare dai ritardi e dalle nuove tempistiche di lavorazione, anche questa data potrebbe non trovare conferma nei fatti, facendo slittare lo show addirittura al 2026.

"Sette anni fa, abbiamo pianificato l'intero arco narrativo di Stranger Things", hanno scritto i fratelli Duffer sui social media quando hanno annunciato la stagione finale. "All'epoca avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. La storia si è rivelata troppo vasto per poterla raccontare in quattro, ma come vedrete voi stessi, ora stiamo correndo verso il nostro finale. La stagione 4 sarà la penultima, la quinta stagione sarà l'ultima."