Stranger Things 5, Millie Bobby Brown teme che un'abitudine presa sul set di Enola Holmes la metterà nei guai

Dopo anni di riprese di Stranger Things, Millie Bobby Brown teme che una sua nuova abitudine possa influenzare la sua interpretazione di Undici nella stagione finale. La Brown è diventata famosa grazie alla popolarissima serie di Netflix, che ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2016. Da allora ha recitato in film come Godzilla vs. Kong, Enola Holmes e Damsel.

Finora la ventenne ha girato due film di Enola Holmes e, secondo quanto riferito, è in cantiere un terzo capitolo del franchise. Nel frattempo, il cast di Stranger Things sta attualmente lavorando alla quinta e ultima stagione dell'amata serie fantascientifica. Tuttavia, Brown ha espresso il suo "radicato timore" di poter portare una delle stranezze di Enola sul set dello show di Netflix.

Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown ha baciato la sua costar a sorpresa, critiche dal coordinatore di intimità

Il timore dell'attrice

L'attrice ha paragonato Enola Holmes 2 a un "vlogging su YouTube di un giorno intero" per il modo in cui "guarda sempre la telecamera". "È come dire: 'vieni con me in un altro viaggio'. Mi sveglio e parto per un altro caso", ha spiegato Brown.

L'attrice ha continuato: "Durante le riprese ho sognato di essere sul set di Stranger Things e non riuscivo a smettere di guardare la telecamera. E ora ho questa paura radicata che non smetterò mai di guardare la telecamera. Quindi ora ne sono ossessionata".

La Brown ha anche descritto la sua esperienza in Enola Holmes come "fondamentale" per la sua carriera di attrice. Tempo fa ha dichiarato a Deadline: "È un sogno che si realizza. Per quanto mi riguarda ho imparato molte cose, perché sono una giovane attrice emergente e questa è stata una vera e propria opportunità di apprendimento per me. Questo è un momento molto importante per la mia carriera e la mia vita".

In Enola Holmes recitano anche Henry Cavill, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge e Susan Wokoma, molti dei quali dovrebbero tornare per il terzo film. La data di uscita di Enola Holmes 3 non è ancora stata confermata, ma si prevede che il film approderà su Netflix l'anno prossimo.