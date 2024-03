Millie Bobby Brown non ama guardare film:'Fatico a stare seduta davanti ad uno schermo'

Millie Bobby Brown è impegnata nel tour promozionale del suo ultimo film Netflix, Damsel, nel quale interpreta una giovane donna costretta ad affrontare un pericoloso drago sputafuoco. Il film è già disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 8 marzo ma l'attrice non l'ha ancora visto per un motivo ben preciso: Millie Bobby Brown non ama guardare i film.

Damsel: un primo piano della protagonista Millie Bobby Brown

L'interprete di Undici in Stranger Things ha confessato in un'intervista di non essere una grande amante del cinema e di non riuscire a trascorrere ore davanti ad uno schermo:"Le persone vengono da me e mi dicono 'Devi guardare questo film, ti cambierà la vita. E io rispondo 'Per quanto tempo devo stare seduta? Perché io e il mio cervello non amiamo nemmeno stare seduti pe i miei film".

Poca passione

Millie Bobby Brown ha confessato di non riuscire a stare ferma e quando le capita di vedere film si ritrova a fare tutt'altro come cucinare, accudire un cane o lavorare al computer. Un comportamento totalmente differente rispetto al fidanzato Jake Bongiovi, che invece nutrirebbe una grande passione per il cinema, secondo quanto dichiarato dall'attrice, e passerebbe diverse ore al giorno a guardare film.

Nonostante il poco affetto per il grande schermo, Brown ha spiegato di avere alcuni film prediletti come Tomb Raider, e in generale il personaggio di Lara Croft, e Mad Max. Millie Bobby Brown tornerà insieme al resto del cast nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, in programma nel 2025.