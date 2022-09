Stranger Things 5: Maya Hawke parla della possibile morte di Robin e di un eventuale spinoff

Maya Hawke ha parlato di quello che potrebbe accadere a Robin in Stranger Things 5 e della possibilità di essere coinvolta in uno spinoff.

Per ora non sono emersi spoiler riguardanti Stranger Things 5 e Maya Hawke, interprete di Robin ha ammesso di essere pronta anche alla morte del suo personaggio. La giovane star ha però accennato anche alla possibilità di essere coinvolta in un possibile spinoff.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Maya Hawke ha spiegato parlando di Stranger Things: "Si tratta dell'ultima stagione, quindi le persone probabilmente moriranno. Mi piacerebbe morire e avere il mio momento da eroe".

L'interprete di Robin ha aggiunto: "Mi piacerebbe morire con onore, come ogni altro attore vorrebbe. Ma amo il modo in cui i fratelli Duffer amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono in modo così meraviglioso, per me e per tutti gli altri, è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso sia una meravigliosa qualità che possiedono e non vorrei sparisse".

Maya ha inoltre sottolineato: "Normalmente non sarei molto interessata a uno spinoff, ma se potessi farlo con Joe Keery, farei qualsiasi cosa: è così divertente, meraviglioso e intelligente, e sa fin dove spingersi senza superare i limiti. Lui è un collega incredibile e farei qualsiasi cosa con lui".