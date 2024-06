Stranger Things, l'interprete di Vecna anticipa: "La stagione 5 è fuori di testa"

La quinta stagione di Stranger Things concluderà la leggendaria serie Netflix e, come anticipa uno dei suoi interpreti, sarà fuori di testa. A parlare è l'attore che interpreta Vecna, Jamie Campbell Bower. In un'apparizione nel corso del podcast I've Never Said This Before con Tommy DiDario, l'interprete di Henry Creel/Vecna promette effetti pirotecnici per il gran finale dell'amata serie:

"Se pensavate che la scorsa stagione fosse pazzesca, questa stagione sarà semplicemente fuori controllo, selvaggia, fuori di testa. È più grande, è completamente folle".

I giovani protagonisti di Stranger Things

I segreti svelati a teatro

Bower ha anche discusso il suo doppio ruolo di Vecna ​d​e Henry Creel nella serie, rivelando che The First Shadow, opera teatrale basata su Stranger Things andata in scena a Londra, in realtà gli ha insegnato qualcosa in più sul personaggio.

Ambientato nel 1959, The First Shadow racconta le vite delle versioni più giovani di alcuni personaggi della serie, tra cui Joyce Byers (Winona Ryder), Bob Newby (Sean Astin) e Jim Hopper Jr. (David Harbour). Lo spettacolo inizia quando il nuovo studente Henry Creel si trasferisce a Hawkins, Indiana, dove la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile... e le ombre del passato si allungano sul presente.

"È in continua crescita", ha chiarito. "È stato davvero interessante avere anche lo spettacolo a Londra, che mostra Henry prima di incontrarlo nella quarta stagione. Avevo molte domande su quel personaggio a cui lo show mi ha permesso di rispondere, oltre a scoprire cose in più; è stato davvero interessante per me".

Stranger Things 5, un video dal set spoilera il ritorno di un'iconica location

Come diremo addio a Stranger Things?

Un abbraccio in Stranger Things

La quarta stagione di Stranger Things ha stabilito un record per Netflix, essendo stata vista per oltre 287 milioni di ore durante la settimana dal 23 al 30 maggio. Non solo ha conquistato la vetta delle serie più viste di Netflix , ma ha anche battuto il record del miglior debutto di sempre della piattaforma streaming per una serie in lingua inglese, superando la seconda stagione di Bridgerton (193 milioni di ore).

Sebbene Jamie Campbell Bower abbia ammesso di aver girato gran parte della quinta stagione di Stranger Things da quando la produzione è iniziata a gennaio, ha rivelato che c'è ancora molto da fare. Quindi, è probabile che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i fan possano fare ritorno per l'ultima volta nel Sottosopra. Nel frattempo scopriamo l'identità del personaggio che è stato sostituito nella stagione inedita in arrivo.