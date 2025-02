Stranger Things 5, i fratelli Duffer rivelano: "Siamo in anticipo sui tempi previsti"

I fan stanno attendendo ormai da molto tempo l'arrivo su Netflix della stagione 5 della serie Stranger Things e i fratelli Duffer hanno condiviso un interessante aggiornamento sul lavoro in corso.

Le riprese delle puntate inedite si sono infatti concluse da qualche settimana, dando il via alla post-produzione dell'ultimo capitolo della storia ambientata a Hawkins.

L'update su Stranger Things 5

Durante un'intervista rilasciata in occasione dell'evento SCAD TVfest, Ross Duffer ha dichiarato: "Siamo concentrati sulle sequenze che richiedono gli effetti speciali attualmente, e abbiamo iniziato il lavoro a gennaio. Sta andando bene. Siamo in realtà in anticipo rispetto al previsto, situazione che per noi è rada".

Una foto dal set di Stranger Things 5

Matt ha successivamente confermato che l'intenzione è di far debuttare le otto puntate inedite di Stranger Things entro il 2025, ma non ha potuto chiarire se la distribuzione in streaming avverrà in più parti: "Vedremo. Direi che arriverà durante l'anno. Stiamo decisamente rispettando le tempistiche".

I fan dello show, dopo alcune recenti dichiarazioni in cui si descrivevano gli episodi come 'otto film blockbuster' avevano iniziato a temere che il lavoro in post-produzione avrebbe richiesto più tempo del previsto, facendo slittare l'arrivo sugli schermi dell'epilogo della storia forse al 2026. Il nuovo aggiornamento dovrebbe tuttavia rassicurare chi aveva paura di questa eventualità.

L'addio allo show

Matt Duffer aveva raccontato: "Ciò che amo della televisione, anche se eravamo appassionati di cinema crescendo, è che possiamo fare questi enormi effetti speciali cinematografici e al tempo stesso avere anche molto tempo da trascorrere con i personaggi... L'obiettivo è di essere così coinvolti nella storia ed è quello che la televisione fa realmente bene".

Ross Duffer, durante l'evento di Variety, ha successivamente ammesso che sta già provando un po' di nostalgia, in particolare dopo l'ultimo giorno delle riprese: "Si è trattato di un intero anno dedicato alle riprese e sei coinvolto momento dopo momento. Ma quell'ultima settimana e, in particolare l'ultimo giorno, ti fa iniziare a riflettere su tutto e sul percorso che abbiamo intrapreso tutti. Ci ha colpiti piuttosto duramente. Ora stiamo lavorando al montaggio, e ci colpirà di nuovo, penso, quando verrà finalmente distribuita la serie".

In futuro l'universo di Stranger Things si espanderà con nuove storie, ma non con al centro i personaggi già al centro delle cinque stagioni, e forse con progetti ludici di vario genere, tra cui un gioco da tavolo.