Stranger Things 5: ecco quando esce il primo trailer della stagione conclusiva

Con la quinta stagione di Stranger Things ormai in arrivo, iniziano ad emergere dettagli sempre più precisi sul gran finale della serie fenomeno targata Netflix. L'ultima novità riguarda proprio il primo trailer ufficiale: il filmato debutterà il 31 maggio, offrendo finalmente un primo sguardo all'atto conclusivo della saga ambientata a Hawkins.

La conferma arriva in un momento di grande fermento, mentre la produzione della stagione si è ufficialmente conclusa dopo un lungo percorso, segnato anche dagli scioperi di categoria che avevano rallentato l'inizio delle riprese.

Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla stagione finale

Netflix ha confermato che Stranger Things 5 arriverà nel 2025, anche se al momento non è stata ancora annunciata una data precisa di uscita. Le riprese sono iniziate nel gennaio 2024, dopo una lunga attesa dovuta allo sciopero della Writers Guild of America (WGA) e alla protesta della SAG-AFTRA. La lavorazione si è conclusa ufficialmente l'1 ottobre 2024, dopo ben 11 mesi di produzione.

Stranger Things:

Come annunciato fin dal 2022, questa quinta stagione sarà anche l'ultima. I creatori della serie, Matt e Ross Duffer, avevano infatti spiegato già allora che la storia era sempre stata pensata per concludersi con un quinto capitolo.

Il primo episodio della stagione si intitolerà "Chapter One: The Crawl", mentre altri titoli confermati includono "The Vanishing of Holly Wheeler" ed "Escape from Camaztotz". La stagione sarà composta da otto episodi in totale, che si preannunciano intensi e dalla durata più corposa rispetto al passato.

Stranger Things 4: un'immagine dai nuovi episodi

Alla regia troviamo ancora una volta i fratelli Duffer, affiancati da Frank Darabont, Shawn Levy e Dan Trachtenberg, quest'ultimo alla guida di almeno un episodio.

I fan ritroveranno i volti più amati del cast originale: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower, Charlie Heaton, Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Joe Chrest e Amybeth McNulty.