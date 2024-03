Stranger Things 5: il cast della serie Netflix non sa ancora come si conclude la storia

Perfino il cast, mentre sono già in corso le riprese, non è conoscenza del finale della storia

Le riprese di Stranger Things 5 sono già iniziate, per quella che sarà l'ultima stagione della serie dei record di Netflix. Tuttavia, il cast principale dello show non sa ancora come si concluderà la storia.

La serie horror-fantascientifica è divenuta ben presto nota anche grazie ai suoi vari colpi di scena. Con l'imminente quinta e ultima stagione in fase di riprese, c'è molta curiosità su come la serie si concluderà e a quanto pare, anche alcuni membri del cast della serie condividono questa stessa identica sensazione con gli spettatori.

In una recente intervista con Access Online, l'interprete di Mike Wheeler Finn Wolfhard ha rivelato che il cast di Stranger Things non ha ancora letto il copione dell'episodio finale e che quindi non è a conoscenza di come si concluderà la storia.

"In verità, mi piacerebbe un lieto fine in stile Signore degli Anelli", ha rivelato Wolfhard. "Stanno temporeggiando nel darci il copione dell'ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale".

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Cosa vedremo in Stranger Things 5?

Non è ancora stata rilasciata una sinossi ufficiale della trama della quinta e ultima stagione di Stranger Things, anche se sappiamo che si tratterà di un'epopea in stile blockbuster e di un addio adeguato per il cast di personaggi dello show.

"Sette anni fa abbiamo pianificato l'intero arco narrativo di Stranger Things. All'epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni", hanno dichiarato i fratelli Duffer l'anno scorso, quando è stata annunciata la stagione finale.

Stranger Things 5 arriverà su Netflix più tardi del previsto?

"Alla fine si è rivelata troppo lunga per essere raccontata in quattro, ma - come vedrete presto voi stessi - ora stiamo correndo verso il nostro finale. La stagione 4 sarà la penultima; la stagione 5 sarà l'ultima. Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che rimaniate con noi mentre portiamo a termine questa storia di una ragazza potente di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia al verde e di una mamma feroce, di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta solo come il Sottosopra. Come sempre, vi siamo grati per la vostra pazienza e il vostro sostegno. Passo e chiudo, Matt e Ross".