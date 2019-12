Stranger Things 4: svelato il titolo di lavorazione

Quali misteri si nascondono dietro l'esotico titolo di lavorazione della quarta stagione della serie Netflix Stranger Things, quali segreti hanno in serbo per noi i Duffer Brothers nel futuro dello show?

Il titolo di lavorazione di Stranger Things 4 sarebbe stato rivelato da Production Weekly: sarebbe infatti Tareco. L'anticipazione coinvolge anche la lavorazione dei nuovi episodi della serie Netflix, che prenderà il via a gennaio per terminare ad agosto, e la location, per lo più l'area di Atlanta.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Da quanto ha rivelato We Got This Covered, Tareco farebbe riferimento a un biscotto tipico del Brasile, ma per adesso sul titolo di lavorazione scelto non sappiamo altro.

La domanda che si pongono i fan riguarda, però, la sorte del capo della polizia di Hawkins Jim Hopper (David Harbour), che abbiamo visto cadere come morto nel finale della terza stagione di Stranger Things. Sul futuro del suo personaggio David Harbour non si sbilancia - anche se alcune foto dal set lascerebbero intendere un ritorno di Hopper vivo e vegeto in Stranger Things 4 - e scherza col pubblico: "Oh mio Dio! Non lo so. Dobbiamo chiamare i Duffer brothers? Non sappiamo ancora niente. Non mi dicono niente, perciò non ci resta che attendere. Credo che a un certo punto lo scoprirete. Speriamo che Hipper sia vivo!."

L'attore aggiunge: "Credo che Hopper - lo dico dall'inizio - sia davvero amabile, ma è anche un duro. All'inizio della prima stagione è molto cupo, beve, tenta di uccidersi e si odia per quanto accaduto alla figlia. Sento come se il personaggio avesse bisogno di morire. Aveva bisogno di sacrificarsi per scontare il mondo in cui ha vissuto gli ultimi 10 anni, il risentimento che nutre verso di sé gli provoca un desiderio di morte."

Le prime tre stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix, la quarta non ha ancora una data di uscita.