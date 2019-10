Stranger Things 4: il destino di Hopper svelato in una foto dal set?

Una foto dal set di Stranger Things 4 potrebbe aver svelato il destino del Capo della Polizia Jim Hopper, dopo l'ambigua sorte toccata al personaggio nel finale della stagione 3 della serie Netflix.

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Uno degli abitanti di Hawkins preferiti dai fan potrebbe essere morto nel finale della terza stagione di Stranger Things in un estremo sacrificio, ma sono in molti a sperare di rivedere Jim Hopper nei nuovi episodi in arrivo prossimamente su Netflix.

Per il momento non sappiamo niente di certo e la star dello show David Harbour non si sbilancia, ma nuove foto dal set della Georgia, dove la quarta stagione di Stranger Things sarebbe già in lavorazione, avrebbero rivelato quello che sembrerebbe il furgone di Hopper. Questa non è una prova del suo ritorno, ma senza dubbio è un indizio che lascia ben sperare i fan.

Di recente la star di Stranger Things Millie Bobby Brown ha confessato di non essere d'accordo con gli autori sul finale della terza stagione. Nonostante le remore della giovane attrice, Stranger Things 3 si è rivelata la serie più vista su Netflix e i fan sono in fervente attesa della quarta stagione.