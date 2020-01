Stranger Things 4: uno spoiler sulle nuove location confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi

Uno spoiler sulle nuove location di Stranger Things 4 confermerebbe il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie Netflix. Come sappiamo, la quarta stagione di Stranger Things potrebbe abbandonare - almeno in parte Hawkins - per dirigersi altrove.

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Lo spoiler arriva da Murphysmultiverse.com, secondo il sito web le riprese della quarta stagione di Stranger Things prenderanno il via nelle prossime settimane e si concluderanno nel mese di agosto. Prima dell'usuale location di Atlanta, però, la produzione farà armi e bagagli per trasferirsi in Lituania.

Per il momento i dettagli sono davvero scarsi, ma secondo le prime ipotesi formulate dai fan la Lituania potrebbe servire da set per ricostruire una prigione russa: ecco che si riaccendono le speranze di rivedere il Capo della Polizia Jim Hopper vivo e vegeto (e probabilmente detenuto). Per adesso la durata delle riprese in Lituania non è stata svelata, ma sappiamo che uno dei set principali sarà una prigione, la produzione girerà nella stessa zona in cui è stata filmata la serie HBO Chernobyl.

Stranger Things 4, Gaten Matarazzo svela la sua teoria dei fan preferita!

In precedenza una foto dal set di Stranger Things aveva anticipato la possibilità che Jim Hopper fosse sopravvissuto al drammatico finale della terza stagione, lo spoiler sulle location lituane potrebbe confermare questa teoria, ma per il momento il plot della quarta stagione della serie Netflix è top secret. Restiamo in attesa di nuovi dettagli.