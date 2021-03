Stranger Things 4: il Sottosopra ha invaso le location nelle nuove foto dal set

Una pioggia di foto dal set di Stranger Things 4 mostra la minacciosa invasione del Sottosopra nelle location che dovrebbero rappresentare la Hawkins, Indiana, degli anni '80, luogo in cui la storia si svolge.

Pur senza rappresentare un vero e proprio spoiler, le foto dal set di Stranger Things 4 comparse su Twitter suggeriscono l'incedere del Sottosopra alimentando i dubbi e le curiosità dei fan. Le foto confermerebbero, inoltre, quanto dichiarato da Finn Wolfhard, cioè che la quarta stagione di Stranger Things sarà anche la più dark.

In attesa di nuove teorie e ipotesi su Stranger Things 4, Di recente, Gaten Matarazzo, un altro dei protagonisti della serie Netflix, ha descritto a Comicbook la folle esperienza di girare in piena emergenza sanitaria con le nuove regole di sicurezza:

"Si è trattato della più strana esperienza sul pianeta. Già filmare lo show in condizioni normali ti fa stare fermo un anno in attesa di ripartire. Quando sei a casa, saprai se devi tornare sul set due settimane prima dell'inizio delle riprese. Ma ora non hanno bisogno che io conosca lo schedule. E quindi immagino che negli ultimi due mesi sia stato più necessario abituarsi all'idea del rischio di stop della produzione. E il set era molto diverso dal solito. Sono state prese un sacco di precauzioni. Quando siamo sul set dobbiamo proteggerci gli occhi, usare mascherine, e dato che gli attori sono soli sul set devono togliere le protezioni e poi rimetterle. A volte lasciavamo gli occhiali sul set e se torni nella tua sedia senza gli occhiali le persone ti avvertono 'Occhiali, occhiali, occhiali, dove sono?'. Sono stati continui attacchi di panico e ansia."