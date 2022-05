Stranger Things 4: il season finale avrà una durata di oltre due ore

Stranger Things 4 avrà degli episodi con una durata piuttosto lunga e i fan potranno attendersi un finale che arriva persino a quota due ore.

A rivelarlo sono stati i fratelli Duffer in una nuova intervista rilasciata in attesa del debutto della prima parte della stagione, che avverrà il 27 maggio.

Matt Duffer, parlando della quarta stagione di Stranger Things, ha spiegato a The Wrap: "Molto ha a che fare con il fatto che avevamo i personaggi che si trovano in tre location e avevamo molta più trama. Deve essere una trama quattro volte più grande rispetto a quanto avessimo nella terza stagione. Quella era la nostra stagione blockbuster divertente. In questa stagione sapevamo che la quinta sarebbe stata l'ultima e dovevamo rivelare molto".

Durante la stesura della sceneggiatura delle puntate, avvenuta dopo la pausa resa obbligatoria dalla pandemia, si sono resi conto che c'era la necessità di chiedere a Netflix la possibilità di girare nove episodi invece che otto e che la lunghezza sarebbe stata superiore a quanto previsto. Matt ha sottolineato: "Gli episodi sette e nove, in particolare, sono come dei film... E il nono è un film lungo". Ross Duffer ha aggiunto: "Stiamo ancora lavorandoci ma possiamo dire che supera le due ore, è una puntata molto grande".

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che sarà suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."

I Duffer Brothers hanno diretto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Gli episodi 3 e 4, invece, sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal. I fratelli Duffer hanno anche curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9 di questa nuova stagione.