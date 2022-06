Stranger Things 4, Robert Englund: "Mi sono messo nei guai rivelando spoiler ai fan"

Tra gli interpreti della stagione 4 di Stranger Things c'è anche Robert Englund che, tuttavia, è riuscito a mettersi nei guai a causa degli spoiler.

La star del cinema horror ha infatti condiviso involontariamente più di un'anticipazione ai fan che gli ponevano delle domande.

Robert Englund, protagonista dei film di Nightmare, ha infatti raccontato a The Guardian parlando di Stranger Things: "Questa stagione è un omaggio agli horror anni '80. Penso sia la loro stagione più paurosa e io arrivo nell'episodio 4, circa".

La star del cinema ha quindi aggiunto un piccolo inconveniente che ha affrontato durante la produzione delle puntate quando ha svelato dei dettagli che dovevano rimanere avvolti dal mistero: "Quando è arrivato il Covid stavo facendo alcune apparizione personali e i fan si Stranger Things mi stavano fac endo delle domande davvero specifiche, portandomi a pensare che altri attori ne avessero realmente parlato. Quindi mi hanno schiaffeggiato le mani per quella cosa".

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che sarà suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."