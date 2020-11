Stranger Things 4: Robert Englund e altre star nel cast

In attesa di scoprire quando avverrà l'uscita di Stranger Things 4, conosciamo alcuni dei nuovi personaggi della serie tv. Robert Englund e Tom Wlaschiha sono due degli otto attori annunciati nelle ultime ore da Netflix, pronti ad aggiungersi al cast dello show dei fratelli Russo.

Considerata l'interruzione forzata delle riprese, ricominciate soltanto nelle ultime settimane, resta ancora incerto il periodo in cui verranno rilasciati nuovi episodi di Stranger Things. Per ingannare l'attesa, Netflix ha anticipato i nomi di alcuni nuovi attori che entreranno a far parte del cast di una delle serie originali più amate del catalogo streaming.

Tra le novità attoriali di Stranger Things, spiccano i nomi di Robert Englund, amato soprattutto per Nightmare - Dal profondo della notte, e di Tom Wlaschiha, che i fan de Il Trono di Spade ricorderanno come Jaqen H'ghar, uno degli uomini senza volto di Braavos. A loro si aggiungeranno anche Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye e Nikola Djuricko. Insomma, nuove star dello show ideato dai fratelli Duffer, chiamate ad interpretare otto personaggi inediti di cui Netflix ha offerto una piccola descrizione in anteprima.

Per quanto riguarda Jamie Campbell Bower, interpreterà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità a cui è testimone giorno dopo giorno, Peter prenderà finalmente una posizione importante. Eduardo Franco sarà invece Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan, un ragazzo amante del divertimento che fa consegne per Surfer Boy Pizza. Joseph Quinn interpreterà Eddie Munson, un metallaro che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di D&D della Hawkins High. Odiato da chi non lo capisce (e amato da chi invece lo capisce) Eddie si troverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione.

Spostando l'attenzione su Sherman Augustus, Netflix ha anticipato che interpreterà il tenente colonnello Sullivan. Si tratta di un uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins una volta per tutte. In Stranger Things 4, Mason Dye sarà invece Jason Carver: un ragazzo bello, ricco, stella dello sport che esce con la ragazza più popolare della scuola. Ma mentre un nuovo male minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a svelarsi per quello che è realmente.

Andiamo infine a scoprire quali saranno gli ultimi tre personaggi che conosceremo per la prima volta nella quarta stagione della serie tv. Nikola Djuricko interpreterà Yuri, uno squallido contrabbandiere russo che ama le battute scurrili, i contanti ed il burro di arachidi. Robert Englund sarà l'interprete di Victor Creel, un uomo disturbato che è imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio commesso negli anni '50. Per finire, Tom Wlaschiha sarà Dmitri, una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante... ma ci si potrà fidare davvero di lui?